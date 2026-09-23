20 ára deilur Stallone og Schwarzenegger voru „líf og dauði“

Sylvester Stallone hefur tjáið sig umfang deilunnar við Arnold Schwarzenegger, sem stóð yfir í meira en tvo áratugi. Einhverjir hafa talið að deilan hafi verið ýkt fyrir myndavélarnar, en Stallone neitar því.
Þetta byrjaði allt á Golden Globe-verðlaununum árið 1977, þegar Stallone var tilnefndur sem besti leikari og fyrir besta handrit, sem hann hlaut ekki, en fékk verðlaunin fyrir bestu mynd, Rocky. Á þeim tíma voru þeir ekki málkunnugir og Stallone hélt því fram að Schwarzenegger hefði hæðst að honum.
Þegar Stallone gekk á svið til að taka við verðlaununum sagði hann við Variety að hann hefði „gripið risastóra blómaskál og lyft henni í átt að Schwarzenegger“, sem hóf „10 ára konunglega orrustu“ þeirra. Í kjölfarið kepptust þeir harkalega a um sömu hlutverkin á hátindi ferils síns.
Nú lítur Sly um öxl og ber deilur þeirra saman við deilur Elon Musk og Tesla.
„Þú sérð að þegar hann var að berjast gegn Tesla, þá var þar grimmd. Dauðlegur óvinur,“ sagði hann við Sunday Times , áður en hann rifjaði upp alræmda deilu þeirra Schwarzenegger og lýsti henni sem „deilu lífs og dauða“.
„Ég var eins með Schwarzenegger . Við vorum í baráttunni, alveg rosalega. Þetta var ekki grín. Þetta var eins og líf og dauði. Við hefðum átt að vera saman í rómverska Colosseum,“ sagði Stallone. „Það er eins og þegar annar bardagamaðurinn móðgar hinn, þá æfir hann svo mikið til að geta slegið hinn niður. Við þurftum hvor á öðrumað halda, algjörlega.“
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Stallone talar um deiluna. Árið 2022 viðurkenndi hann að þeir „gætu ekki þolað að vera í sömu vetrarbraut“ um tíma.
Eftir að leikararnir sameinuðust óvænt um Planet Hollywood veitingakeðjuna grófu þeir stríðsöxina og hafa verið í frábæru sambandi.
Schwarzenegger sagði að þá hefði hann „vaxið upp úr brjálæðinu“ og taldi þetta frábæra hugmynd þegar sameiginlegir lögfræðingar þeirra keyptu hugmyndina. Seinna meir léku þeir saman í fjórum kvikmyndum úr The Expendables seríunni. Stallone lék einnig í heimildarmyndinni Arnold á Netflix árið 2023, þar sem hann sagði leikarann vera „framúrskarandi“ og bætti við að hann „hefði öll svörin“.
Hvað hefur Schwarzenegger sagt um deilur sínar við Stallone?
Í fyrra kom Schwarzenegger fram í útvarpsþætti Andy Cohen á SiriusXM þar sem hann sagði að þeir„hötuðu hvor annan í alvöru“. „Við vorum að ráðast á hvorn annan og gera leiðinlega hluti og segja leiðinlega hluti um hvorn annan og alla þessa heimskulegu hluti,“ sagði Schwarzenegger áður en hann útskýrði hvernig samrekstur þeirra í veitingahúsakeðjunni Planet Hollywood kom til.
Þeir voru ekki einu listamennirnir sem tóku þátt, því önnur stór nöfn eins og Bruce Willis og Demi Moore voru einnig upphaflegir fjárfestar og andlit keðjunnar þegar hún opnaði fyrst árið 1991. Schwarzenegger seldi eignarhlut sinn í veitingastaðnum árið 2000.