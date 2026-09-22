Útlitsdýrkandi áhrifavaldur sakaður um nauðgun gegn ólögráða stúlku

Útlitsdýrkandi áhrifavaldurinn Clavicular, sem heitir réttu nafni Braden Peters, hefur verið sakaður um kynferðisbrot. Samkvæmt New York Post var áhrifavaldurinn ákærður þann 8. september fyrir nauðgun, fyrir að byrla manneskju ólyfjan til að koma vilja sínum gegn henni kynferðislega og fyrir að bera áfengi í ólögráða barn til að geta brotið gegn því.
Um er að ræða alvarleg brot og gæti umdeildi áhrifavaldurinn átt yfir höfði sér allt að 20 ára fangelsi verði hann sakfelldur. Brotaþoli er ekki nafngreindur í þeim gögnum sem fjölmiðlar hafa í höndum en New York Post telur að dagsetningar í ákæru komi heim og saman við kæru í einkamáli sem var höfðað gegn Clavicular í vor.
Kærandi í því máli var áhrifavaldurinn Alekandar Vasilevna Mendoza, sem gengur undir nafninu Alorah Ziva á samfélagsmiðlum. Mendoza segir Clavicular hafa borið í sig áfengi, haft við hana samfarir þegar hún var orðin of drukkin til að geta veitt upplýst samþykki og svo aftur haft samfarir við hana á meðan hún var sofandi. Í kæru hennar gegn áhrifavaldnum segir:
„Peters hafði svo samfarir við Mendoza þrátt fyrir að hún væri of drukkin til að veita samþykki. Morguninn eftir, á meðan Mendoza svaf, vaknaði hún við það að Peters þröngvaði sér inn í hana og var að hafa samfarir við hana, án samþykkis, aftur.“
Hafi Clavicular svo sent Mendoza heim með leigubifreið og ekki talað við hana næsta hálfa árið.
Clavicular hefur neitað sök og vill meina að Mendoza sé að reyna að ná athygli hans með örvæntingafullum hætti. Hann skrifaði færslu á X á mánudaginn þar sem hann skrifaði:
„Að reyna að fanga athygli mína með öllum færum leiðum, kæra? Í alvörunni talað, þetta er smásálarlegt af þér.“
Talsmaður Clavicular segir í yfirlýsingu til TMZ að Mendoza hafi ekki sakað áhrifavaldinn um nauðgun þegar hún lagði kæruna fyrst fram. Hún hafi bætt þeim ásökunum við mörgum mánuðum síðar, fyrst með því að bæta við kæruna sem hún hafði þegar lagt fram og svo með því að leita til lögreglu.
Áhrifavaldurinn er mjög umdeildur en hann leggur stund á svokallaða útlitsbestun (e. looksmaxxing) þar sem hann reynir að fullkomna útlit sitt. Markmiðið virðist vera að næla sér í hjásvæfur en á sama tíma virðist Clavicular haldinn töluverðri kvenfyrirlitningu. Hann er með karlmennsku á heilanum, eða einhvers konar ímyndaða útgáfu af því hvernig karlmennska lítur út. Hefur hann t.d. stækkað vöðva sína með sterum og losað sig við aukakíló með örvandi efnum. Telur hann sjálfur líklegt að þessi lyfjanotkun hafi gert hann ófrjóan. Eins hefur hann brotið andlitsbein með hamri til að fá æskilegri (að hans mati) kinnbein. Skilaboðin sem hann sendir út í samfélagið eru nokkuð tvíræð, hann hvetur til þess að komið sé fram við konur eins og hluti en á sama tíma kemur hann fram við sjálfan sig eins og hlut svo sem með því að tala um sitt eigið virði á ímynduðum markaði kynferðislegs aðdráttarafls og með því að fullyrða að lífið sé einskis virði sé maður ekki myndarlegur.
„Þegar þú ert ekki aðlaðandi þá er lífið helvíti, ég hef upplifað það. Svo þegar þú ferð að líta aðeins betur út þá breytist allt.“