Trúir ekki samsæriskenningum um dauða Díönu

Charles Spencer trúir ekki samsæriskenningum um andlát systur sinnar, Díönu prinsessu. „Ég hef aldrei trúað á samsæriskenningar,“ sagði Spencer í forsíðuviðtali við People á mánudag, um andlát systur sinnar í bílslysi í París í ágúst 1997. Díana var 36 ára þegar hún lést.
Harmleikurinn vakti upp fjölda sögusagna, allt frá því að konungsfjölskyldan eða breska leyniþjónustan hefði myrt prinsessuna til þess að hún hefði falsað sinn eigin dauða. Yngri sonur hennar, Harry prins, trúði jafnvel hinu síðarnefnda um tíma, skrifaði hann í endurminningum sínum Spare frá árinu 2023 .
„Ef einhver væri að skipuleggja að myrða einhvern mjög þekktan einstakling á þennan hátt, þá held ég ekki að það væri þannig sem það myndi gerast,“ segir Spencer.
„Í fyrsta lagi ætlaði enginn að Díana færi í gegnum þessi göng þetta kvöld. Sú staðreynd að þetta endaði með hörmulegu bílslysi held ég að sé algjör tilviljun.“ Hann hélt því fram að ef hann héldi annað myndi hann segja það, en hann sjái ekkert samsæri.
Spencer er nú að kynna endurminningabók sína, Swan Song: Diana, My Sister, sem kemur út í dag. Brot úr bókinni voru gefin út í síðustu viku, þar sem Spencer skrifar harkalega lýsingu á meintum viðbrögðum Karls konungs við andláti fyrrverandi eiginkonu sinnar, Díönu.
Spsncer fullyrðir að konungurinn, 77 ára, hefði hljómað „ósköp glaður“ á þeim tíma og sór því að fyrrverandi eiginkona hans yrði gleymd „fljótlega“.
Karl hefur neitað þessu með yfirlýsingu. „Hans hátign er meðvitaður um að sársauki bróðurlegrar sorgar getur skyggt skynsemina, haft áhrif á dómgreind og litað minni á þann hátt sem aðrir þekkja ekki, jafnvel mörgum árum eftir slíkan missi,“ sagði talsmaður Buckinghamhallar.
Spencer svaraði People í viðtali við tímaritið: „Ég hef til dæmis heyrt að í þættinum The Crown sé Charles svolítið miður sín vegna fréttanna af andláti Díönu, og það er bara ekki satt.“ Hann hélt því fram að hann væri ekki að deila því sem hann hafði af „grimmd“. „Ég er hvorki bitur né pirraður né neitt af því,“ útskýrði Spencer. „Það er bara staðreynd að þetta var raunin og ég held að það sé mikilvægt fyrir fólk að vita það.“
Hvað varðar stöðu sína gagnvart konunginum sagði Spencer við People að hann hefði „í raun ekkert með hann að gera núna“.
„Ég sé hann sem fyrrverandi mág og ég er viss um að allir sem hafa orðið fyrir skilnaði innan fjölskyldunnar skilja að fólk sem var nánara í lífi þínu þegar aðilar voru giftir er minna náið. ... Ég meina, ég hef séð hann í fjölskyldubrúðkaupum eða hvað sem er,“ sagði hann. „Hann er bara ekki hluti af mínu lífi og ég er ekki hluti af hans ... Þegar öllu er á botninn hvolft er fjölskylda fjölskylda og fjölskyldur hafa alls konar orku, spennu, hamingju og vandamál. Það er bara eðlilegt.“