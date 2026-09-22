Tom Cruise afhjúpar af hverju hann les aldrei handrit

Leikarinn Tom Cruise mun frumsýna nýjustu mynd sína, Digger, í næsta mánuði. Cruise hefur leikið í um það bil 50 kvikmyndum á fjögurra áratuga ferli sínum. Þannig að ætla má að Cruise hafi þurft að læra ansi mörg handrit utan að, hann hefur hins vegar greint frá að hann les aldrei handritin.
Í staðinn fær hann höfundana til að lesa þaur fyrir sig.
„Það sem ég geri við leikstjóra og rithöfunda er að ég les ekki handritin, ég læt þá lesa þau fyrir mig,“ sagði Cruise í hlaðvarpinu New Heights með Jason og Travis Kelce.
En það er ekki vegna þess að hann sé latur. Það er vegna þess að Cruise „vill ekki að hugmyndir hans ráðist inn strax inn í handritið“. „Ég vil skilja hvernig samskipti þeirra eru,“ hélt hann áfram að útskýra fyrir bræðrunum. „Þeir hafa verið að vinna í þessu, þeir hafa hluti sem eru bara þarna. Svo höfundurinn kemur til mín og ég sit bara þarna og segi: „Ég vil að þú lesir þetta fyrir mig.“
Cruise útskýrði þá fyrir NFL- tvíeykinu að hann væri áhorfandinn og hló að hann væri „kjöt- og kartöflupoppkornsgaurinn“.
Hann veltir síðan fyrir sér hvort hann sé þátttakandi í sögunni eða ekki, hvar hann er staddur og ekki. „Við komumst á þann stað þar sem ég byrja að skilja, og ég er eins og, ég veit hvernig ég get lagt mitt af mörkum þar,“ bætti Cruise við.
Eftir það útskýrði Cruise hvernig það „kveikti hugmyndir“. „Ákveðnar hugmyndir, ákveðnir hlutir sem ég vil leika mér með, og svo tala ég ekki endilega um það, ég geri það bara,“ hélt hann áfram.
Spjall Cruise við Kelce-bræðurna átti sér stað stuttu eftir að hann sást styðja fótboltalið Travis, Kansas City Chiefs, ásamt Taylor Swift, eiginkonu Travis.
Í fyrsta leik liðsins á tímabilinu, á Arrowhead leikvanginum, voru Swift og Cruise mynduð saman í innilegu spjalli þar sem þau sátu hlið við hlið í stúkunni.
Stuttu síðar, þegar Cruise kom fram í The Tonight Show með Jimmy Fallon, var hann spurður hvað gerist „þegar stærsta kvikmyndastjarna í heimi situr við hliðina á stærsta listamanni í heimi.“ „Hún var að mæta í fótboltann. Í fyrsta lagi er hún snillingur,“ svaraði hann.„Ég hef fylgst með henni síðan hún var krakki. Þau eru fallegt par og töfrandi í sjálfu sér.“
Auk fótboltans sagði Cruise að þau hefðu einnig talað um kvikmyndir og tónlist og leikarinn sagði að Swift hefði „frábæran húmor“. „Snilldar höfundur líka, reyndar. Snilldar tónlistarmaður og leikstjóri. Mjög fær.“
Cruise spjallaði einnig lengi við Kelce-bræðurna um kvikmyndir og deildi nokkrum leyndarmálum um gervilimbreytingu sína í væntanlegri mynd sinni, Digger.
Í væntanlegri mynd leikur stjarnan hlutverk olíujöfurs og ferlið við að umbreytast í persónuna, með grátt hár, gerviefni og feitan jakkaföt, tók upphaflega sex klukkustundir.
Þetta tók auðvitað upp stóran hluta af annasömum degi Cruise, svo hann leysti það með „krítartöflu með strokleðri og tússpenna“. „Mér líkar að fara inn í kerfi, rannsaka það og reyna að finna út hvernig ég get gert það betur og skilvirkara,“ hló hann.