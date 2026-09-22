Svo heitt er nýtt lag Veitunnar

Veitan hefur gefið út nýtt lag, Svo heitt, ásamt söngkonunni Írisi Guðmundsdóttir. Lag og texti er eftir Ingva Þór Konráðsson og útsetjari og pródúser er Birgir Jóhann Birgisson (Biggi midi).
„Reynt var eða ekki, því að það gerðist eiginlega sjálfkrafa að ná fram dálitlum 70s stíl, eins og popplög og jafnvel Júróvisjón-lög hljómuðu á áttunda áratugnum,“ segir Ingvi Þór.
Íris Guðmundsdóttir (Íris G) er djass, gospel- og popppsöngkona, þekkt fyrir snjallar raddútsetningar og bakraddasöng í gegnum tíðina, meðal annars með Gospelkór Fíladelfíu, Stuðmönnum, Latínudeildinni og í Söngvakeppni Sjónvarpsins. Hún er einnig laga- og textahöfundur.
Veitan hefur sent frá sér músík með söng eða án (instrúmental-músík) eftir atvikum. Veitan eru þeir Birgir Jóhann Birgisson, Ingvi Þór Kormáksson og Vilhjálmur Guðjónsson.