Díana ætlaði að flýja Bretland og hefja nýtt líf með ástmanninum

Díana prinsessa íhugaði alvarlega að yfirgefa Bretland og hefja nýtt líf í Suður-Afríku með ástmanni sínum, hjartaskurðlækninum Hasnat Khan. Hún gekk svo langt að leita til eins frægasta hjartaskurðlæknis heims í von um að útvega Khan starf í Höfðaborg.
Þetta kemur fram í nýrri bók Charles Spencer, bróður Díönu, Swan Song: Diana, My Sister, sem kemur út í dag. New York Post greinir frá.
Díana og Khan, sem er bresk-pakistanskur hjarta- og brjóstholsskurðlæknir, áttu í leynilegu sambandi í um tvö ár. Sambandinu lauk sumarið 1997, aðeins nokkrum vikum áður en Díana lést, 36 ára gömul, í bílslysi í París.
Spencer segir að lífið í Englandi hafi verið orðið „óþolandi“ fyrir systur sína þegar hún heimsótti hann í Höfðaborg í mars 1997. Þar hafi hún velt því alvarlega fyrir sér hvort Suður-Afríka gæti orðið griðastaður fyrir hana og Khan.
„Gætu þau, leyfði hún sér að vona, flutt þangað saman og byggt sér þar líf?“ skrifar Spencer.
Leitaði til heimsfrægs læknis
Í umfjöllun New York Post, sem vísar í bókina, kemur fram að áformin virðist hafa verið meira en bara draumsýn eða óskyggja. Díana er sögð hafa rætt við Christian Barnard, heimsfrægan suður-afrískan hjartaskurðlækni sem framkvæmdi fyrstu vel heppnuðu hjartaígræðsluna í mann, og kannaði hvort hann gæti hjálpað Khan að fá starf á Groote Schuur-sjúkrahúsinu í Höfðaborg.
Barnard mun hafa tekið vel í erindið og sagst vera að kanna möguleg störf fyrir Khan.
„Díönu dreymdi um að hún og maðurinn hennar gætu lifað hamingjusöm – eðlilegu lífi – þar í nágrenninu. Hinum megin á hnettinum virtist möguleiki á að finna skjól,“ skrifar Spencer.
Khan hafði efasemdir
Díana virðist hafa litið á sambandið við Khan sem alvarlegt framtíðarsamband. Hún hafði heimsótt fjölskyldu hans í Pakistan og kynnt hann fyrir sonum sínum, Vilhjálmi og Harry.
Khan mun hins vegar hafa haft miklar efasemdir um að þau gætu átt eðlilegt líf saman. Við rannsókn á dauða Díönu árið 2008 sagði hann að hjónaband með einni frægustu konu heims hefði orðið afar erfitt.
Samband þeirra rann að lokum út í sandinn sumarið 1997. Skömmu síðar hófu Díana og Dodi Al-Fayed samband, en hann lést ásamt henni í bílslysinu í París 31. ágúst sama ár.
Í bókinni lýsir Spencer því að systir hans hafi verið óhamingjusöm síðustu mánuði ævi sinnar. Hún hafi þráð frið og eðlilegt líf fjarri stöðugu áreiti fjölmiðla og þeim átökum sem tengdust konungsfjölskyldunni.