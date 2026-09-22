Dánarorsök Hayden Panettiere opinberuð

Dánarorsök bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere liggur nú fyrir, rúmum mánuði eftir að hún fannst látin í íbúð í Greenville í Suður-Karólínu. Hún var aðeins 36 ára gömul og hefði fagnað 37 ára afmæli sínu nokkrum dögum síðar.
TMZ greinir frá því, með vísan til skýrslu dánardómstjóra Greenville-sýslu, að Panettiere hafi látist af völdum fentanýls. Andlát hennar hefur verið úrskurðað slys.
Fleiri efni fundust í líkama leikkonunnar, þar á meðal alprazólam, sem er kvíðastillandi lyf, vöðvaslakandi lyfið methocarbamol og quetiapine. Þá fannst einnig 4-ANPP, efni sem tengist fentanýli.
Panettiere lést 16. ágúst eftir að hafa ferðast frá Los Angeles til Greenville ásamt kærasta sínum, Brian Hickerson. Brian og bróðir hans, Zach, fundu hana meðvitundarlausa í íbúð sem þau voru með á leigu.
Brian gaf henni Narcan, sem er notað til að vinna gegn áhrifum ofskömmtunar ópíóíða, og hóf síðan endurlífgunartilraunir. Sjúkraflutningamenn héldu lífgunartilraunum áfram eftir að þeir komu á vettvang en án árangurs. Panettiere var úrskurðuð látin klukkan 14.32.
Krufning leiddi í ljós að engir áverkar voru á líkama hennar sem gætu hafa átt þátt í dauða hennar.
Rannsókn á aðdraganda andlátsins stendur enn yfir. TMZ hefur áður greint frá því að rannsakendur telji að Panettiere hafi tekið oxycodone-töflu skömmu fyrir andlátið sem hafi verið blönduð fentanýli.
Rannsókn á andláti leikkonunnar stendur enn yfir og beinist hún meðal annars að því hver það var sem útvegaði henni fíkniefnin.