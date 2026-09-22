Bróðir Díönu varpar fleiri sprengjum um konungsfjölskylduna - „Þetta er orðrétt eftir honum haft“

Væntanleg bók jarlsins Charles Edward Maurice Spencers er ekki enn komin í hillur bókabúðanna en hefur þegar vakið gríðarlega athygli en þar fjallar hann um systur sína, Díönu prinsessu. Þetta mun vera stærsta sprengjan sem er varpað í líf bresku konungsfjölskyldunnar síðan að prinsinn Harry gaf út æviminningar sínar árið 2023.
Karl III Bretakonungur er í bókinni sakaður um kaldrifjaða framkomu í kjölfar andláts prinsessunnar, sem lést í bílslysi árið 1997. Jarlinn heldur því fram að konungurinn, þá krónprins, hafi sagt við sig í símtali skömmu eftir andlátið: Vittu til, við munum fljótlega gleyma henni. Þessi fullyrðing Spencer olli svo miklu fjaðrafoki að Buckingham-höll sá sig knúna til að svara fyrir sig með formlegum hætti.
„Þótt við tjáum okkur almennt ekki um bækur er hans hátign meðvituð um að sársauki vegna missis systkinis getur skyggt á skynsemi, haft áhrif á dómgreind og litað minningar með hætti sem aðrir kannast ekki við, jafnvel mörgum árum eftir slíkan missi,“ sagði í yfirlýsingu.
Jarlinn fullyrðir þá í viðtali hjá BBC að ummælin væru rétt eftir konungi höfð.
„Ég get sagt ykkur það hér og nú að þetta er orðrétt eftir honum haft. Ég var mjög meðvitaður um hvað hann sagði og þetta eru nákvæmlega þau orð sem hann notaði og ég lofa ykkur því hér. Þetta er í fullri hreinskilni það sem hann sagði og ég heyri hann ekki þræta fyrir þessi orð.“
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Hrinti stjúpunni niður stiga
En það er meira áhugavert sem kemur fram í bókinni. Þar heldur Spenver því fram að Díönu hafi samið illa við stjúpmóður móður þeirra, Raine Spenver. Eitt sinn hafi Díana orðið svo reið út í stjúpmóður þeirra að hún hrinti henni niður stiga á heimili þeirra í Althorp.
„Raine lenti, sem betur fer, beint á rasskinnunum frekar en rófubeininu, stóð upp og yfirgaf veisluherbergið án þess að líta um öxl sér.“
Mun Díana hafa orðið reið eftir að Raine sagði við hana: „Ég hef alltaf vorkennt prinsinum af Wales að hafa gifst einhverri jafn heimskri og þér.“
Jafnar sakir
Eins kemur fram að ónefndur frændi jarlsins hafi beðið hann um að taka þátt í gerð heimildarmyndar um Díönu, en BBC telur nokkuð ljóst að frændinn sé Harry Bretaprins sem mun ætla sér að gefa út heimildarmynd í tilefni 30 ára dánarafmæli prinsessunnar á næsta ári.
Bókin lýsir einnig persónuleika prinsessunnar og áhugamálum. Hún var til dæmis aðdáandi sápuóperunnar Crossroads og hlustaði mikið á David Bowie. Ein uppáhaldsmyndin hennar var Söngvaseiður sem hún mun hafa horft á 16 sinnum og uppáhaldsfjölmiðillinn hennar var Daily Mail.
Að mati BBC er bókinni ætlað að jafna sakir jarlsins við konungsfjölskylduna og megi bersýnilega lesa það úr skrifunum sjálfum sem minni stundum á miðaldakeppni í burtreiðum. Bókin er sérstaklega neikvæð í garð konungs en jarlinn telur að konungurinn hafi verið afbrýðisamur út í vinsældir eiginkonu sinnar. Jarlinn lýsir því að Karl hafi eitt sinn sagt, sármóðgaður og rauður í framan:. „Ég meina, ég er 43 ára gamall og er með 50 manns í vinnu, en foreldrar mínir þurfa samt að koma fram við mig eins og ég væri barn.“
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Móðgaður Morgan
Bókin hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að fara frjálslega með staðreyndir. Jarlinn varpar upp fyrirlitlegri mynd af fjölmiðlamanninum Piers Morgan í bókinni og sakar hann um að hafa brotið freklega gegn friðhelgi einkalífs prinsessunnar með því að birta myndir sem voru teknar úr launsátri þegar Díana var í ræktinni. Morgan hefur þó bent á að myndirnar voru birtar í The Daily Mirror, tveimur árum áður en Morgan hóf þar störf.
„Þú munt heyra frá lögmönnum mínum,“ sagði Morgan í færslu á samfélagsmiðlum og beindi orðum sínum að jarlinum, sem í kjölfarið baðst afsökunar. Jarlinn stendur þó við fullyrðingu sína í bókinni um að hann hafi persónulega hringt í Morgan til að tilkynna honum að hann væri ekki velkominn í jarðarför Díönu.
Ástarsamband föðurins og tengdamóðurinnar
Elísabetu heitinni Bretadrottningu er ekki hlíft í bókinni. Jarlinn fullyrðir að faðir hans, John Spencer, og Elísabet hafi átt í ástarsambandi. Þetta hafi verið áður en Elísabet gekk að eiga Filippus prins en það var einmitt frændi Filippusar sem skipaði John að hætta með Elísabetu.
„Kannski var Mountbatten að ryðja brautina fyrir frænda sinn, Filippus prins,“ skrifar Spencer í bók sinni. John hafi hlýtt skipuninni og stigið til hliðar en í kjölfarið hatað Mountbatten af mikilli ástríðu.
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Vildi ekki ástlaust hjónaband
Spencer segir að systir hans hafi verið niðurbrotin þegar henni varð ljóst að Karl elskaði hana ekki, daginn fyrir brúðkaupið. Mun Karl hafa sagt henni hreint út að hann ætlaði sér glaður að giftast henni en þætti rétt að hún vissi að hann elskaði hana ekki. Hún gat ekki hugsað sér ástlaust hjónaband og vildi slíta trúlofuninni. Faðir hennar tilkynnti dóttur sinni að það væri of seint að hætta við.
Loks hefur Spencer greint frá því í viðtölum að hann viti margt um Bretakonung sem hafi ekki ratað í bókina. Aðspurður um hvort hann væri að hóta því opinbera eitthvað sem gæti skaðað orðspor konungs svaraði jarlinn: „Nei, alls engin hótun, bara raunveruleikinn.“
Heimildir:
BBC
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