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DV
Fókus

Tvöfalt barnalán hjá Báru Beauty

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 21. september 2026 16:01
Bára Jónsdóttir. Mynd: Facebook.

Bára Jónsdóttir, fasteignasali, förðunarfræðingur og fitness-ræktarkona, þekkt sem Bára Beauty, á von á tvíburum með kærasta sínum, Tryggva Jarli Sveinssyni.

„2027 verður heldur betur fjörugt! Twins on the way,“ segir Bára í færslu á samfélagsmiðlum.

Bára varð þekkt sem Bára Beauty á samfélagsmiðlum, þar sem hún hefur fjallað um förðun, snyrtivörur og lífsstíl. Hún hefur unnið fjölda titla í fitness og var fyrst kvenna til að vinna þrjá titla á bikarmóti í fitness þegar hún var aðeins búin að æfa íþróttina í fimm mánuði. Hún starfar sem löggiltur fasteignasali hjá Remax.

Barnalán

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