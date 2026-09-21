Tvöfalt barnalán hjá Báru Beauty

Bára Jónsdóttir, fasteignasali, förðunarfræðingur og fitness-ræktarkona, þekkt sem Bára Beauty, á von á tvíburum með kærasta sínum, Tryggva Jarli Sveinssyni.
„2027 verður heldur betur fjörugt! Twins on the way,“ segir Bára í færslu á samfélagsmiðlum.
Bára varð þekkt sem Bára Beauty á samfélagsmiðlum, þar sem hún hefur fjallað um förðun, snyrtivörur og lífsstíl. Hún hefur unnið fjölda titla í fitness og var fyrst kvenna til að vinna þrjá titla á bikarmóti í fitness þegar hún var aðeins búin að æfa íþróttina í fimm mánuði. Hún starfar sem löggiltur fasteignasali hjá Remax.