Fjölskylda Dolly Parton óttast að grafarræningjar steli líki hennar - „Það er klikkað fólk alls staðar“

Fjölskylda hinnar nýlátnu kántrý söngkonu Dolly Parton óttast að grafhýsi hennar verði fyrir barðinu á grafarræingjum. Nýlega létu grafarræningjar til skarar skríða í sama garði og Parton var grafin í.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Fjölskylda Dolly parton, einnar ástsælustu söngkonu heims sem lést fyrir skemmstu 80 ára gömul, óttast að grafarrængingjar og ruglaðir aðdáendur hennar muni herja á gröf hennar.
Parton lést þann 25. ágúst og aðeins þremur dögum síðan var hún grafin í grafhýsinu þar sem eiginmaður hennar Carl Thomas Dean liggur í Woodlawn kirkjugarðinum í Nashville í Tennessee. En hann lést í mars mánuði árið 2025.
Aðeins degi eftir útför Parton bárust fregnir af því að grafarræningjar hefðu látið til skarar skríða í Woodlawn. Stálu þeir meðal annars minningarvösum frá mörgum leiðum og grafhýsum. Woodlawn er opinn almenningi en þar hvíla margar af stærstu stjörnum kántrý tónlistar, svo sem George Jones, Tammy Wyneette, Porter Wagoner og Johnny Paycheck.
„Það er klikkað fólk alls staðar,“ sagði einkaspæjari að nafni Jason Jensen varðandi það mál. „Við vitum að grafarræningjar hafa gert verri hluti í gegnum tíðina, og þetta væri ekki í fyrsta sinn sem einhver reyndi að opna kistu – eða í þessu tilviki grafhýsi í veglegu grafhýsi – til að kanna hvort þar væri eitthvað sem hægt væri að ræna. Fyrst uppi voru áform um að stela líki Elvis Presley er auðvelt að halda því fram að til sé áform um að komast yfir jarðneskar leifar Dolly Parton.“
Vegna þessa máls er starfsfólk Woodlawn á tánum varðandi hugsanlegan þjófnað á líki Dolly Parton. Er vel fylgst með grafhýsi hennar. Bæði eru þar öryggisverðir og öryggismyndavélar.