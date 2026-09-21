Heimilislæknir skoraði á hana að hætta að drekka í 7 daga – Sjáðu hvað gerðist

Rithöfundurinn Susannah Jowitt hætti að drekka áfengi í sjö daga samkvæmt ráðleggingum heimilislæknis. Hún segir að það hafi komið henni verulega á óvart hvað það hafði jákvæð áhrif á hana. Hún tók sjálfsmynd á hverjum degi þessa sjö daga og deildi árangrinum á Daily Mail.
Susannah viðurkennir að henni þyki sopinn góður en hún drekkur um 56 áfengiseiningar á viku.
„Vinur minn, sem er heimilislæknir, sagði að ég myndi finna og sjá nánast samstundis mun á mér ef ég myndi hætta að drekka, ekki bara líkamlega heldur líka útlitslega,“ segir Susannah.
Hún viðurkennir að hún hafi ekki alveg verið að kaupa þetta en ákveðið að prófa. Til að fylgjast með árangrinum tók hún eina sjálfsmynd á dag þessa sjö daga.
Hér má sjá mynd af degi eitt og svo degi sjö. Allar myndirnar má sjá í grein Susönnuh á Daily Mail.
Eftir þessa sjö daga tók Susannah eftir því að hún var ekki jafn þrútin í framan, pokarnir undir augunum voru minni og húðin sléttari.
„Ég gæti ekki verið ánægðari,“ segir Susannah um niðurstöðurnar. „En líka því þessi tilraun er búin og ég get fengið mér vínglas í kvöld.“
Susannah segir að hún muni nýta sér þetta í framtíðinni fyrir stóra viðburði eða þegar hana langar að líta sem best út. „Ef þig langar að sjá mun á útliti þínu til hins betra er áfengisbindindi málið,“ segir hún.