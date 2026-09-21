Birti hjartnæma færslu tveimur mánuðum fyrir andlát hans

Ofurfyrirsætan Cindy Crawford birti einlæga afmæliskveðju til sonar síns, Presley Gerber, tveimur mánuðum fyrir andlát hans.
Presley lést aðeins 27 ára gamall á meðferðarstofnun í gær. Hann hafði um árabil glímt við fíkn og geðræn vandamál og hafði hann rætt erfiðleika sína opinskátt síðustu misseri.
Presley fetaði ungur í fótspor móður sinnar og hóf fyrirsætustörf aðeins 15 ára gamall. Hann starfaði meðal annars fyrir Dolce & Gabbana og Calvin Klein, var á samningi hjá IMG Models og kom fram ásamt móður sinni í Pepsi-auglýsingu árið 2018.
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Í júlí birti Cindy, 60 ára, gamlar myndir af sér og syni sínum. Hún skrifaði með: „Til hamingju með afmælið. Ég er svo stolt af þeim manni sem þú ert, en ég mun alltaf sjá þig sem litla strákinn minn! Ég elska þig.“