Eva Pandora Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi, ræðir um kynlífstæki, sjálfsfróun og sambönd í pistli á Vísi.
„Nokkuð hefur borið á umræðu í samfélaginu undanfarið þar sem fólk veltir fyrir sér hvort það sé framhjáhald ef makinn stundar sjálfsfróun með kynlífstæki,“ segir hún, en þetta var meðal annars til umræðu í Facebook-hópnum Pabbatips á dögunum.
„Það er kannski ekki alveg óskiljanlegt að slíkar spurningar vakni hjá manni. Kynlíf, sjálfsfróun og kynlífstæki geta snert viðkvæma staði (pun intended) í okkur. Við getum upplifað óöryggi, höfnunartilfinningu eða áhyggjur af því að maður sé ekki nóg fyrir makann sinn. Ef annar aðilinn notar kynlífstæki getur hinn upplifað það sem vísbendingu um að eitthvað vanti í kynlífið þeirra, að makinn sé ekki fullnægður eða jafnvel að tækið sé á einhvern hátt að taka yfir hlutverk sem honum finnst að hann eigi sjálfur að gegna.“
Eva segir að þessar tilfinningar séu mjög raunverulegar. „Jafnvel þótt túlkunin sem fylgir þeim sé ekki endilega rétt. Hér skulum við hafa í huga að tilfinningar eru sjaldnast byggðar á rökum. Það er í eðli tilfinninga að þær geta oft verið órökréttar en það er munur á því að upplifa óöryggi og því að hegðun maka sé raunverulega ógn við sambandið.“
Löngun ekki bensíntankur sem tæmist
Eva segir að sjálfsfróun sé fyrir marga „einfaldlega hluti af eigin kynverund“.
„Hún getur verið leið til að slaka á, kynnast eigin líkama betur, fá útrás eða njóta kynferðislegrar vellíðunar án þess að það segi neitt neikvætt um löngun til maka. Kynlíf með sjálfum sér og kynlíf með maka uppfylla heldur ekki alltaf sömu þarfir. Annað þarf ekki að koma í stað hins.“
Eva bendir á að hjá flestum eykur sjálfsfróun kynferðislegan áhuga á maka. „Við heyrum aldrei setninguna „æj, sorry elskan, ég er ekki í stuði í kvöld því ég fróaði mér svo mikið í dag“.“
„Kynlöngun er frekar eins og vöðvi sem hitnar og æfist við hreyfingu. Sjálfsfróun getur þannig verið ein leið til að halda kynverundinni virkri og rækta eigin kynlöngun, sem getur síðan skilað sér inn í kynlíf með maka,“ segir Eva.
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