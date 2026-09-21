27 ára sonur Cindy Crawford er látinn

Presley Gerber, sonur ofurfyrirsætunnar Cindy Crawford og athafnamannsins Rande Gerber, er látinn, aðeins 27 ára að aldri.
Presley, sem sjálfur starfaði meðal annars sem fyrirsæta, hafði um árabil glímt við fíkn og geðræn vandamál og hafði hann rætt erfiðleika sína opinskátt síðustu misseri.
Daily Mail greinir frá þessu en samkvæmt upplýsingum frá dánardómstjóra Los Angeles-sýslu lést Presley í gær á meðferðarstofnun. Banamein hans hefur ekki verið gefið upp.
Presley var eldri bróðir fyrirsætunnar og leikkonunnar Kaia Gerber, 25 ára. Hún ræddi einmitt erfiðleika bróður síns í viðtali við Vogue í síðasta mánuði og sagði þá hafa haft gríðarleg áhrif á alla fjölskylduna.
Presley fetaði ungur í fótspor móður sinnar og hóf fyrirsætustörf aðeins 15 ára gamall. Hann starfaði meðal annars fyrir Dolce & Gabbana og Calvin Klein, var á samningi hjá IMG Models og kom fram ásamt móður sinni í Pepsi-auglýsingu árið 2018.
Á bak við velgengnina glímdi Presley hins vegar við mikla erfiðleika. Hann hafði rætt opinberlega um þunglyndi og kvíða og greint frá því að hann hefði leitað til 15 geðlækna.
Presley hafði einnig átt í vandræðum vegna fíkniefnaneyslu og árið 2019 var hann handtekinn fyrir akstur undir áhrifum.
Undanfarið hafði hann notað samfélagsmiðla til að ræða geðheilsu sína af mikilli hreinskilni. Hafði hann sjálfur sagt að hann vonaðist til þess að reynsla hans gæti orðið öðrum að gagni.
„Ef mér tekst að hjálpa einum einstaklingi eða hundrað manns að komast út úr þeim stað sem ég var sjálfur á, þá er það allt sem ég þarf,“ sagði hann í hlaðvarpsviðtali árið 2023.