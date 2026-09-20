Segist fullviss um að The Beatles hefðu komið saman aftur

„Ég held að við hefðum hugsanlega komið saman einhvern tímann frá því að John yfirgaf okkur og fram að þessu, ef við værum allir enn þá til staðar,“ sagði Ringo Starr trommari The Beatles í nýlegu viðtali við Page Six. „Og George, þú veist, ég sakna George.“
John Lennon lést árið 1980, fertugur að aldri , þegar hann var skotinn af brjáluðum aðdáanda fyrir utan íbúð sína í New York borg. Harrison lést úr krabbameini árið 2001, 58 ára að aldri.
Starr sagði að það sem hann saknaði mest við að vera Bítill væri „vináttan, samveran, stuðningurinn hver frá öðrum. Ég er einbirni. Ég átti þrjá bræður. Og þú veist, bræður rífast og eiga tíma í sundur og tíma saman. Og fyrir mig var þetta frábært. Og tónlistarlega var þetta dýnamít, sem það er enn til staðar. Þú veist, tækifærið til að spila. Og þú veist, þetta gerðist allt á átta árum.“
Starr er enn í nánu sambandi við Paul McCartney og segir þá tala saman nokkrum sinnum í mánuði. „Ef hann er í Englandi, förum við í heimsókn til Englands, aðallega til að heimsækja fjölskylduna, (ef) við vitum, þá borðum við kvöldmat eða förum um og höngum saman.“
Starr bætti við að hann væri á síðustu plötu McCartneys og að McCartney hefði verið á mörgum af hans. Hann hefði komið með bassann sinn og spilað í gegnum árin — „ við erum ennþá vinir,“ sagði hann.
Áhuginn á The Beatles hefur aukist verulega í ár eftir að opinbert varð að Sam Mendes væri að vinna að fjórum ævisögulegum kvikmyndum byggðum á hverjum meðlimi, þar sem Harris Dickinson leikur Lennon, Paul Mescal leikur Paul McCartney, Joseph Quinn leikur Harrison og Barry Keoghan leikur Starr. Allar fjórar myndirnar verða frumsýndar samtímis árið 2028.
„Mér finnst þetta ótrúlegt, í raun og veru,“ sagði Starr ákafur. „Erfiðleikinn var sá að hann er að setja söguna saman við aðra sögu. Og við Paul verðum báðir að sleppa því að skipta okkur af. Þetta er ekki heimildarmynd, þetta er saga með fjórum sögum, ein um hvern okkar.'“
Fyrr á þessu ári gaf Starr út Long Long Road, sína 22. sólóplötu og aðra sem T Bone Burnett samdi og framleiddi í samvinnu við Sheryl Crow og St. Vincent.
Í fyrri yfirlýsingu sagði Starr að titillinn hefði komið til vegna þess að „ég hef verið að hugsa um leiðina sem ég hef farið, byrjað í Liverpool, verið í nokkrum hljómsveitum, svo með Bítlunum – öll þessi stopp á lífsleiðinni, það er svo fjarlægt.“
Starr er einnig í tónleikaferðalagi með His All Starr Band og mun spila á Forest Hills Stadium 1. október, í fyrsta skipti sem hann kemur þangað síðan Bítlarnir spiluðu tvo sögulega uppselda tónleika árið 1964, sem markaði fyrstu tónleika hljómsveitarinnar á leikvangi.
Hann er heimspekilegur þegar hann er spurður hvers vegna hann haldi áfram að ferðast, 86 ára gamall. „Ég veit það ekki. Ég er bara nógu hraustur til að gera þetta. Stundum segi ég: „ Þetta er nóg.“ Og svo viku síðar segi ég: „Nei, það er það ekki.““
Og þegar Starr er spurður hvernig honum tekst að líta út fyrir að vera tveimur áratugum yngri en hann er: „Þetta eru öll bláberin og spergilkálið.“