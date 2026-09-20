Opinskár um trekantatriðið með systrunum

Leikarinn Orlando Bloom ræddi trekantsatriði þegar hann kynnti nýjustu mynd sína, Bucking Fastard, á kvikmyndahátíðinni í San Sebastián á Spáni ásamt þýska handritshöfundinum og leikstjóranum Werner Herzog.
„Það er svo mikill einfaldleiki í persónunum og holdlegum löngunum þeirra, en líka sakleysi í systrunum,“ sagði Bloom (49).
Bloom leikur Gareth Mulroney, „viðkvæman“ mann sem lendir í klemmu á milli tvíburasystranna Joan og Jean Holbrooke, sem leiknar eru af raunverulegu systrunum Rooney (41) og Kate (43). Myndin er byggð lauslega á lífi tvíburasystranna Fredu og Gretu Chaplin .
Bloom bætti við: „Persóna mín, ,Bucking Fastard', er líka viðkvæm og hann fer nokkuð fljótt út fyrir strikið á vissan hátt.“ Hann sagði að atriðið hefði verið „mjög einlæg stund“ sem hann, Rooney og Kate sköpuðu saman.
Herzog lét einnig í ljós skoðanir sínar á senunni og útskýrði að stundum þurfi leikstjóri að „stíga til baka“. Hann minntist þess að hafa sagt við Bloom: „Þú ert í rúminu og hefur tvær konur í fanginu. Ég get ekki gefið leiðbeiningar um hvernig þú tekst á við þetta.“ Herzog lýsti augnablikinu sem fallegu og bætti við að senan hefði „svo mikla sjarma og dýpt“.
Myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum 3. september og Rooney, Kate og Bloom gengu saman rauða dregilinn .