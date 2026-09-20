Gjörbreyttur fyrir nýjasta stórhlutverk sitt

Kvikmyndin November 1963 verður frumsýnd í kvikmyndahúsum 20. nóvember. Myndin, sem fjallar um 48 klukkustunda tímabilið í kringum morðið á John F. Kennedy, mun kanna tengsl fyrrverandi Bandaríkjaforseta við mafíuforingjann Sam Giancana, sem alræmdur var fyrir að stjórna Chicago Outfit, einni ofbeldisfullustu mafíufjölskyldu Bandaríkjanna á öldinni.
Nóvember 1963, sem fjallar um meinta þátttöku Chicago Outfit í morðinu á Kennedy, var skrifuð af frænda Giancana, Nicki Celozzi, sem er einnig frændi Josephs 'Pepe' Giancana.
John Travolta (72) leikur ítalsk-ameríska mafíósann John Roselli í myndinni, og í myndum frá tökustað sést leikarinn með þykkt skegg, snyrtilegt yfirvaraskegg og slétt greitt hár sem er mikil breyting frá hefðbundnu útliti hans.
„Dreptu mann, hann deyr einu sinni. Dreptu son hans, hann deyr 10.000 sinnum,“ segir í opinberri samantekt myndarinnar. „Áður en John F. Kennedy var kjörinn árið 1960 bað faðir hans, Joe Kennedy, fyrrverandi smyglari á tímum bannáranna, mafíuforingjann Sam Giancana og samtök hans í Chicago um greiða: að eyðileggja kjörkassa til að tryggja sigur yngri Kennedy. Hins vegar, á valdatíma JFK sem forseta, urðu skipulögðu glæpasamtökin fyrir gagnrýni nýskipaða dómsmálaráðherrans Bobby Kennedy, sem leiddi til nokkurra sakfellinga. Múgurinn svaraði þessum svikum með endanlegri hefnd: morðinu á 35. forseta Bandaríkjanna þann 22. nóvember 1963 og síðari hylmingum yfir því. Saga okkar er sögð af einhverjum sem var þar, bróður Sams Giancana, Pepe.“
Persóna Travolta, Roselli, starfaði á vesturströndinni og í Las Vegas, en Mandy Patinkin mun leika Anthony Accardo, yfirmann Chicago Outfit, og Dermot Mulroney leikur Chuckie Nicoletti, lífvörð Sams Giancana og leigumorðingja. Jefferson White fer með hlutverk Lee Harvey Osward, bandaríska sjóliðans sem réðst á JFK, en Robert Carlyle leikur Jack Ruby, næturklúbbseiganda og tengilið skipulagðrar glæpastarfsemi.