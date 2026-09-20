Birtir ógnvekjandi skilaboð á samfélagsmiðlum vikum eftir að hafa deilt áfallastreituröskun

Leikkonan Kate Beckinsale birti ógnvekjandi skilaboð á samfélagsmiðlum vikum eftir að hafa deilt hjartnæmum skilaboðum um að takast á við áfallastreituröskun (PTSD).
„Til hamingju þið vinnið, ég gefst upp,“ skrifaði hún á sögusvæði Instagram í dag með mynd af götu og regnboga. Beckinsale birti einnig orðið „bless“ á Instagram. Athugasemdir við færsluna voru lokaðar.
Fyrr í þessum mánuði opnaði Beckinsale sig um baráttu sína við áfallastreituröskun, geðheilbrigðisvandamál sem getur þróast eftir að einhver upplifir eða verður vitni að skelfilegum eða lífshættulegum atburði. Í myndbandi á Instagram, sem nú hefur verið eytt, sagði Beckinsale að fólk sem „hafi séð eða upplifað hrylling, ótta og ofbeldi“ geti ekki flúið áföll sín, en það ætti að vera viðurkennt sem „hetjur“. „Margt af þessu fólki verður ótrúlega gott í að hylja þetta,“ sagði hún í myndskeiðinu. „Og það er sorglegt því það verður svo gott að þau fá enga huggun yfir höfuð.“
Beckinsale útskýrði að þótt fólk með áfallastreituröskun lifi daglegu lífi sínu, þá sofi það varla vegna þess að draumar þeirra eru „fullir af martröðum“.
„Allt, lykt, hljóð, hugsanir, tilfinningar, getur komið þeim á stað sem er í raun eins og helvíti,“ sagði hún og benti á að þar sem barátta við áfallastreituröskun er „ósýnileg“ ættu menn að vera „vingjarnlegri og blíðari“ við aðra.
„Það er alveg satt að þegar maður hefur ekki gengið kílómetra í sporum einhvers, hversu fínir sem manni finnst skórnir vera, þá hefur maður alls enga hugmynd um hvað viðkomandi gæti verið að bera, hvað hann er að fela, hvað hann er að fást við dag og nótt,“ sagði hún.
Beckinsale lauk myndbandi sínu með því að ítreka að fórnarlömb áfallastreituröskunar „eru mest einmana einstaklingarnir“ sem „halda áfram að reyna að setja annan fótinn fyrir hinn.“
Beckinsale hefur verið opinská um erfiðleika sína síðan móðir hennar, Judy Loe, lést í örmum hennar í júlí síðastliðnum. Beckinsale missti einnig stjúpföður sinn, Roy Battersby, í janúar 2024.
Aðdáendur Beckinsale létu í ljós neikvæðar athugasemdir við þyngdartap hennar á meðan hún gegn í gegnum „mjög erfitt ár“, sem leiddi til þess að hún fjarlægði allar myndirnar sínar af Instagram .