Ástin í lífi stórleikarans - Hún er 32 árum yngri

Leikarinn Kevin Costner (71) sást nýlega láta ástúðlega við lífsstílsþjálfarann Jennifer Milburn (39). Hann varði einnig tíma með Kelly Noonan Gores eftir skilnað sinn. Heimildir herma hins vegar að Costner hafi varið miklum tíma síðasta ár með McKenna Wesley (39).
Parið var myndað saman í október 2025 á sýningu á mynd Costner Field of Dreams, á Scottsdale-leikvanginum í heimabæ Wesley, sem Costner stóð að eftir úrslitaleik í sjötta árlega Western Wiffle Ball Classic mótinu. „Hún hefur verið gestur hans ítrekað í eignum hans í Santa Barbara og Aspen,“ sagði heimildarmaður.
Costner og Wesley sáust einnig borða hádegismat saman í Santa Barbara í ágúst og íbúi birti mynd af parinu á Instagram. „Þau kynntust í Scottsdale fyrir um ári síðan. Þau elska bæði að spila golf.“ Fulltrúi Wesley sagði: „McKenna vill ekki tjá sig um samband sitt við Costner.“
Costner á fjölda heimili, þar á meðal búgarð í Aspen í Colorado, 72 hektara fjallaparadís með einkavötnum og mörgum lúxushúsum, sem og strandbyggð sína í Carpinteria í Kaliforníu, sem státar af stórkostlegu útsýni yfir hafið og beinum aðgangi að ströndinni meðfram Kyrrahafsströndinni.