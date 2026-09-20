Andlát Díönu „endurómar“ í reynslu Harry og Markle

Bróðir Díönu prinsessu, Charles Spencer, segist sjá „enduróm“ af því sem kom fyrir systur hans í meðferð almenning á Harry prins og Meghan Markle.
„Ef þú skoðar grein í slúðurblaði um Díönu eða Harry og Meghan, þá getur hún verið mjög, mjög óþægileg,“ sagði Spencer í viðtali við BBC um væntanlega bók sína, Swan Song: Diana, My Sister. „Ég held að það væri mjög gott fyrir fólk að læra af fordæmi Díönu,“ hélt hann áfram og vísaði til andláts systur sinnar í ágúst 1997.
Díana, sem var 36 ára, lést í hörmulegu bílslysi í undirgöngum í París á flótta undan slúðurljósmyndurum.
Spencer gagnrýndi harkalega umfjöllun um Harry og Markle, en tók jafnframt fram að hann væri ekki þar til að tala fyrir þau. „Fyrir alla sem eru eyðilagðir á þennan hátt daglega hlýtur þetta að hafa svo krabbameinsvaldandi áhrif á líf þeirra.“
Spencer sagði að Díana systir hans hefði verið „mjög, mjög viðkvæm fyrir gagnrýni“ og véfengdi það almenningsálit að hún „hefði átt þetta frábæra líf, allt saman væri það ótrúlegt og hún væri svo forréttindarík og fullkomin á svo marga vegu.“
Hann minntist þess að Díana hefði verið „mjög niðurdregin“ eftir reynslu sína í sviðsljósinu og sagði: „Mér finnst það synd að sjá enduróm af því núna.“
Harry hefur gert svipaðan samanburð síðan hann giftist Markle árið 2018 og tekist á við fjölmörg hneykslismál, allt frá brotthvarfi þeirra frá Bretlandi árið 2020 til endurkomu þeirra til landsins í síðasta mánuði.
Í AppleTV+ þáttaröð sinni frá árinu 2021, The Me You Can't See, sagði Harry: „Þú vilt tala um að sagan endurtaki sig, þau munu ekki hætta fyrr en Meghan deyr.“
„Það er ótrúlega erfitt að missa hugsanlega aðra konu úr lífi mínu, en listinn er að lengjast,“ hélt hann áfram. „Og þetta snýst allt um sama fólkið, sama viðskiptamódelið, sömu atvinnugreinina.“
Auk þess talaði hann rækilega um persónueinkenni sem hann sagði móður sína og eiginkonu eiga sameiginlegt: „Konan mín hefur sömu samkennd, hún hefur sömu samúð, hún hefur sama sjálfstraust. Hún hefur þessa hlýju yfir sér.“