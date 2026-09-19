Nefið eyðilagðist eftir áralanga kókaínneyslu – Svona lítur hún út í dag

Bandarísk kona hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum með því að sýna árangurinn eftir margra ára aðgerðir til að endurbyggja nef hennar, sem skemmdist alvarlega vegna mikillar kókaínneyslu.
Konan, Kelly, hefur frá árinu 2022 deilt bataferlinu á TikTok. Hún segir langvarandi kókaínneyslu hafa orðið til þess að brjóskvefir í nefi hennar eyðilögðust og nefið að lokum féll saman.
„Ég notaði einfaldlega allt of mikið kókaín í nefið. Það eyðilagðist alveg og með tímanum féll það saman,“ sagði Kelly þegar hún lýsti skemmdunum.
Til að endurbyggja nefið þurfti hún að gangast undir fjölmargar umfangsmiklar aðgerðir. Meðal annars var notuð svokölluð „forehead flap“-aðferð, þar sem húð úr enni hennar var notuð til að endurbyggja hluta nefsins.
Skurðlæknar þurftu einnig að taka vef, æðar, vöðva og taug úr vinstri handlegg hennar til að tryggja blóðflæði til vefsins.
Kelly segir fíkniefnaneysluna hafa valdið svo miklum skemmdum á vefjum nefsins að húðin á milli nasanna eyðilagðist einnig.
„Ég endaði með eina risastóra nös vegna þess að ég notaði of mikið kókaín. Ekki nota fíkniefni,“ sagði hún.
Kelly hefur sjálf fullyrt að þegar neyslan var hvað mest hafi hún notað allt að 28 grömm af kókaíni á einum til einum og hálfum sólarhring. Hún segist hafa verið án fíkniefna frá 13. janúar 2021 og hefur síðan talað opinskátt um fíknina og bata sinn.
Nú, fjórum árum eftir að hún hóf að segja frá meðferðinni, hefur Kelly sýnt hvernig nefið lítur út í dag. Hún segist lengi vel ekki hafa trúað því að hægt yrði að ná svo góðum árangri.
„Ég trúði því ekki í mjög langan tíma að þetta myndi verða að nefi, svona náttúrulegu nefi á andlitinu á mér,“ sagði hún og viðurkenndi að útlitið hefði verið langt frá því að vera gott á fyrstu stigum meðferðarinnar.
Hún segir skurðlækninn hafa varað sig við því frá upphafi að endurbyggingin tæki langan tíma og að nefið þyrfti að fá að gróa á milli aðgerða áður en hægt væri að halda áfram.
Kelly leggur áherslu á að aðgerðirnar hafi allar verið framkvæmdar af læknisfræðilegri nauðsyn en ekki í fegrunarskyni.