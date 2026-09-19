Leikarinn segist hafa náð botninum: „Síðustu vikur hafa verið martröð“

Bandaríski leikarinn Frankie Muniz, sem flestir þekkja úr gamanþáttunum Malcolm in the Middle, segist hafa gengið í gegnum einhverjar erfiðustu vikur lífs síns og náð algjörum botni.
Muniz, sem er fertugur, opnaði sig um stöðu sína í einlægri færslu á Instagram í gær, föstudag.
„Síðustu sex vikur í lífi mínu hafa verið martröð sem ég bið þess að vakna upp af. Allt hefur verið þungt, óljóst og eins og allt væri að hrynja á sama tíma,“ skrifaði Muniz. „Ég myndi ekki óska neinum þess að ganga í gegnum þetta.“
Leikarinn fer ekki nákvæmlega út í hvað hefur gengið á síðustu vikur en nýlega var þó greint frá miklum breytingum í einkalífi hans sem nánar er fjallað um hér að neðan.
„Ég hef haft tíma til að setjast niður með sjálfum mér, líta í eigin barm af alvöru og loksins sjá hvaða þættir í lífi mínu þarfnast breytinga ef ég ætla að verða betri útgáfa af sjálfum mér,“ skrifaði hann.
Muniz segir sig hafa náð botninum en telur að það geti á sama tíma orðið vendipunktur. Hann vonast til þess að eftir fimm ár geti hann litið til baka og verið þakklátur fyrir að hafa gengið í gegnum þetta tímabil.
Erfiðleikarnir koma skömmu eftir miklar breytingar í einkalífi leikarans. Í júlí greindi Muniz frá því að hann og eiginkona hans, Paige Price, væru að skilja eftir tíu ára samband. Þau gengu í hjónaband árið 2020 og eiga saman fimm ára son.
Muniz, sem undanfarin ár hefur einnig keppt í NASCAR-kappakstri, hefur á sama tíma snúið aftur í hlutverkið sem gerði hann heimsfrægan. Hann leikur Malcolm á ný í Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair.
Þrátt fyrir erfiða tíma segir Muniz að hann ætli ekki að líta á stöðuna sem endalok.
„Þetta er ekki endir sögunnar. Þetta er kaflinn þar sem ég byrja að leggja vinnuna á mig … óþægilegu, óspennandi en nauðsynlegu vinnuna.“