Horfði á Harry eftir útför Díönu og hefur aldrei gleymt því sem hann sá

Charles Spencer, bróðir Díönu prinsessu, segist lengi hafa velt því fyrir sér hvort meiri umhyggja í garð Harry Bretaprins eftir dauða móður hans hefði getað hjálpað honum síðar á lífsleiðinni.
Daily Mail hefur birt kafla úr bók hans, Swan Song: Diana, My Sister, sem kemur út eftir helgi, en í einum kaflanum rifjar hann upp útfarardaginn 6. september 1997. Þar lýsir hann sérstaklega áhyggjum sínum af Harry, sem var aðeins tólf ára þegar móðir hans lést.
Þegar þeir gengu á eftir kistu Díönu um götur Lundúna segist Spencer hafa verið sleginn yfir því hversu lítill og berskjaldaður Harry virtist. Hann hafi velt því fyrir sér hvernig drengur í djúpri sorg gæti tekist á við þá miklu raun sem beið hans þennan dag.
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Spencer segir gönguna hafa verið eina erfiðustu reynslu lífs síns. Þegar þeir komust um stund úr augsýn mannfjöldans notaði hann tækifærið, hallaði sér að Harry og faðmaði hann.
„Vel gert, Harry. Þú stendur þig fjandakornið alveg frábærlega,“ sagði hann við frænda sinn áður en þeir héldu göngunni áfram.
Það sem gerðist eftir útförina virðist þó hafa setið sérstaklega í Spencer.
Í lestarferðinni frá London til Althorp, þar sem Díana var lögð til hinstu hvílu, segist hann hafa haft áhyggjur af því hversu litla umhyggju Harry virtist fá eftir þá skelfilegu reynslu sem hann hafði gengið í gegnum um morguninn.
Harry hefði auðvitað mest af öllu þurft á faðmlögum móður sinnar að halda, skrifar Spencer, en þau myndi hann aldrei fá aftur. Í stað þess að fá þá ró og umhyggju sem hann þurfti hafi Harry verið látinn takast á við vanlíðan sína að mestu sjálfur.
„Hann virtist svo mjög einn í örvæntingu sinni og kvöl,“ segir Spencer.
Hann segist oft hafa hugsað aftur til þessa dags og velt því fyrir sér hvort meiri umhyggja á slíkum augnablikum hefði getað hjálpað Harry síðar á lífsleiðinni.
Spencer lýsir einnig því hversu berskjaldaðir bæði Harry og Vilhjálmur voru við útförina. Þeir sátu skammt frá kistu móður sinnar án nokkurs einkalífs á meðan augu heimsins fylgdust með hverri hreyfingu þeirra.