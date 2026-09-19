Carrot Top fluttur á sjúkrahús – Sagður hafa gert tilraun til að svipta sig lífi

Bandaríski grínistinn Carrot Top var fluttur á sjúkrahús í Las Vegas á föstudag eftir sjálfsvígstilraun, samkvæmt heimildum TMZ.
Carrot Top, sem heitir réttu nafni Scott Thompson, er sagður hafa verið fluttur í skyndi á sjúkrahús eftir atvikið. Sýningu hans á Luxor-hótelinu í gærkvöldi var aflýst í kjölfarið en grínistinn hefur komið þar fram um árabil.
Jami Schlicher, talskona Thompsons, staðfesti við TMZ að hann væri á sjúkrahúsi og fengi þar aðhlynningu.
„Thompson er á batavegi á sjúkrahúsi og fær þá umönnun og stuðning sem hann þarfnast,“ sagði Schlicher.
Hún sagði fjölskyldu hans og aðstandendur jafnframt þakkláta fyrir þann stuðning og hlýhug sem þeim hefði verið sýndur.
Ekki hafa verið gefnar frekari upplýsingar um atvikið eða líðan Thompsons.
Carrot Top er 61 árs og einn þekktasti grínisti Las Vegas. Hann er einkum þekktur fyrir áberandi rautt hár sitt og kraftmiklar grínsýningar þar sem leikmunir skipa stóran sess.
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Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.