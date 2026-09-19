Afmælisdagurinn breyttist í martröð

Kona á Long Island í Bandaríkjunum lenti í ótrúlegri lífsreynslu á 47 ára afmælisdaginn þegar jörðin gaf sig undan henni í garðinum við heimili hennar með þeim afleiðingum að hún féll um 2,4 metra niður í gamla rotþró.
Konan, Danielle Tammone, var stödd í garðinum við heimili sitt í Bohemia á fimmtudag þegar hún fann skyndilega hvernig fæturnir byrjuðu að sökkva undir henni.
„Þetta gerðist svo hratt. Fæturnir sukku aðeins niður en svo gerðist þetta bara á örfáum sekúndum. Ég hafði engan tíma til að bregðast við,“ sagði Tammone við 1010 WINS.
Á næsta augnabliki féll hún niður í þróna á meðan hundurinn hennar, golden retriever-tíkin Daisy, horfði undrandi á.
Tammone segist fyrst hafa verið í miklu áfalli og átt erfitt með að átta sig á því hvað hefði gerst. Fljótlega tók þó skelfingin við.
„Svo kemur panikkið, því maður hugsar: „Vá, ég gæti dáið í dag. Þetta gæti endað illa. Ég gæti grafist hér lifandi.““
Hún kallaði eins hátt og hún gat eftir hjálp og nágrannar, sem hún hafði aldrei hitt áður, heyrðu öskrin og komu hlaupandi. Þeir áttu þó í fyrstu erfitt með að átta sig á því hvaðan köllin bárust.
„Fyrst héldum við að hún væri inni í skúrnum eða eitthvað slíkt. Við vorum alls ekki að leita niður í jörðina,“ sagði nágranninn Christine Chanowsky við CBS.
Ástandið var varasamt þar sem gamla steinhlaðna rotþróin var farin að molna og jarðvegurinn í kringum hana ótryggur. Nágrannarnir hringdu í neyðarlínuna og hvöttu hana til að halda áfram að kalla svo auðveldara væri að finna hana.
Björgunarsveitarmenn komu skömmu síðar á vettvang og náðu Tammone upp úr holunni með stiga.
Tammone slapp án alvarlegra meiðsla þrátt fyrir fallið. Eftir björgunina beið hennar síðan aðeins skemmtilegri endir á afmælisdeginum þegar fjölskylda hennar kom saman og söng fyrir hana afmælissönginn. „Það var yndislegt,“ segir hún.