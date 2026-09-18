Tónleikum Manowar frestað fram í desember – Þetta eru nýju dagsetningarnar

Tónleikum Manowar á Íslandi sem áttu að fara fram í Silfurbergi í Hörpu 12. og 13. nóvember næstkomandi hefur verið frestað um tæpan mánuð. Tónleikarnir munu fara fram 8. og 9. desember. Enn þá eru til miðar á tónleikana.
Þetta kemur fram í tilkynningu tónleikahaldara.
„Bræður og systur metalsins. Tónleikum MANOWAR á Íslandi, í Noregi og Svíþjóð hefur verið frestað og nýjar dagsetningar ákveðnar. Því miður féll náinn fjölskyldumeðlimur minn frá skyndilega, án þess að hafa áður glímt við veikindi,“ segir í tilkynningu sem bassaleikari og forsprakki sveitarinnar Joey DeMaio skrifar.
„Ég vona að ekkert ykkar þurfi nokkurn tíma að standa þar sem ég stend nú. Ef þið skylduð einhvern tíma lenda í aðstæðum sem þessum, veit ég að þið munuð skilja hvað slíkar stundir bera með sér fyrir einstakling, fjölskyldu hans og vini. Ég veit að þetta kann að valda óþægindum fyrir þau ykkar sem höfðu gert áætlanir í kringum upphaflegu dagsetningarnar og ég bið ykkur öll innilega afsökunar á því,“ segir hann. „Tónleikadagsetningar Kings of Metal Fighting the World Tour 2027, frá föstudeginum 15. janúar 2027 og áfram, verða ekki fyrir áhrifum af þessu og fara fram eins og áætlað var. Ég bið ykkur aðeins um að virða friðhelgi fjölskyldu minnar á þessum erfiðu tímum. Ég þakka ykkur öllum fyrir þolinmæðina og tryggðina og hlakka til að sjá ykkur öll á komandi tónleikum.“
Nýjar dagsetningar á Íslandi:
Þriðjudagur 8. desember 2026 • Reykjavík, Ísland • Harpa • Enn til lausir miðar!
(Upphafleg dagsetning: fimmtudagur 12. nóvember 2026)
Miðvikudagur 9. desember 2026 • Reykjavík, Ísland • Harpa • Enn til lausir miðar!
(Upphafleg dagsetning: föstudagur 13. nóvember 2026)
UPPLÝSINGAR UM MIÐA
Núverandi miði þinn gildir fyrir nýju dagsetninguna. Miðinn mun enn skannast við innganginn þó að á honum kynni að standa upphaflega dagsetningin.
KINGS OF METAL-miði gildir áfram fyrir nýja KINGS OF METAL-kvöldið og FIGHTING THE WORLD-miði gildir áfram fyrir nýja FIGHTING THE WORLD-kvöldið.
Ekki er hægt að færa miða á milli kvöldanna tveggja.
Harpa mun senda öllum miðahöfum tölvupóst beint og færa miðana yfir á nýju dagsetninguna. Þú þarft ekki að aðhafast neitt frekar. Bara mætir á nýju dagsetninguna.
Ef þú hins vegar getur ekki mætt á nýju dagsetninguna er hægt að fá endurgreitt:
Hafðu samband við miðasölu Hörpu fyrir föstudaginn 2. október 2026 kl. 23:59 GMT. Eftir þann frest gildir miðinn áfram fyrir nýju dagsetninguna en ekki verður lengur hægt að fá endurgreitt.
Öllum fyrirspurnum varðandi miða skal beint til miðasölu Hörpu. Ef þú nærð ekki sambandi við þau eða færð ekkert svar, sendu tölvupóst á frontrow@manowar.com.
Ef þú hefur ekki enn tryggt þér miða eru ennþá til miðar á bæði kvöldin! Hlökkum til að sjá ykkur í Hörpu fyrir magnaða tónleikatvennu í byrjun desember. Mögulega jólagjöfin í ár?