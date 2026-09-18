Missti rúmlega 6 kíló með því að gera eina breytingu á mataræðinu

Breska sjónvarpsstjarnan, rithöfundurinn og tískuráðgjafinn Susannah Constantine missti rúmlega sex kíló með því að gera eina breytingu á mataræðinu í febrúar á þessu ári, einfalda en mjög erfiða breytingu.
Hún hætti að borða sykur, en hún segir í samtali við Daily Mail að hún hafi verið forfallinn sykurfíkill og átt erfitt með að stoppa þegar hún byrjaði að borða súkkulaði.
Susannah tekur það fram að hún er ekki, og hefur ekki verið, á neinum þyngdartapslyfjum. Hún var heldur ekki að reyna að missa mörg kíló, hana langaði að líða betur.
„Ég hef ekki drukkið áfengi í fjórtán ár, en fíkn birtist á marga vegu. Ég elska súkkulaði, sérstaklega mjólkursúkkulaði með hnetum. Ég gat aldrei fengið mér bara einn bita,“ segir hún.
„Ég var farin að fela súkkulaði og það var ákveðin athöfn í kringum súkkulaðiátið, sem þýðir bara að þetta var orðið að annarri fíkn.“
Susannah segir að húð hennar hafi verið gráleit, andlitið bólgið og augun líflaus og þreytt.
Í febrúar 2026 fór Susannah til Portúgal að heimsækja vinkonu sína sem skipulagði detox fyrir hana. Í heila viku fékk Susannah engan sykur, drakk mikið af grænum safa og fékk súpu á kvöldin.
„Það var mjög erfitt að hætta að borða sykur. Erfiðara en að hætta að drekka áfengi,“ segir Susannah hreinskilin.
Nú eru sex mánuðir liðnir og hefur Susannah varla snert sykur. „Ég sef betur og er hamingjusamari. Ég er ekki eins kvíðin. Stærsta breytingin er líkamleg, ég er léttari, hef meiri orku og húðin mín er betri.“