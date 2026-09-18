Leyndarmál frá útfarardegi Díönu afhjúpað tæpum 30 árum síðar

Elísabet II Bretadrottning bauðst til þess að færa Díönu prinsessu aftur konunglega tign hennar á sjálfan útfarardaginn. Bróðir Díönu, Charles Spencer jarl, segist hins vegar hafa hafnað boðinu enda hafi það komið allt of seint.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri bók Spencer, Swan Song: Diana, My Sister, sem Daily Mail birtir nú kafla úr.
Bókin, sem kemur út í næstu viku, hefur þegar vakið mikla athygli í Bretlandi og hefur Buckingham-höll gripið til þess óvenjulega ráðs að svara hluta þeirra fullyrðinga sem þar koma fram.
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Díana missti réttinn til að nota HRH-tignina, eða Her Royal Highness, eftir skilnað sinn við Karl, þáverandi prins af Wales, árið 1996. Hún hélt þó áfram titlinum Díana prinsessa af Wales, en Spencer segir að systir hans hafi verið sár yfir því að missa HRH-tignina.
Eins og flestum er kunnugt lést Díana í bílslysi í París 31. ágúst 1997 og var jarðsungin sex dögum síðar.
Spencer segir að á leiðinni með konunglegri lest að Althorp, ættarsetri fjölskyldunnar þar sem Díana var jarðsett, hafi Robert Fellowes, þáverandi einkaritari drottningarinnar og mágur Spencer, tekið hann afsíðis.
Fellowes hafi sagt honum að drottningin hefði hringt og tjáð honum að hún vildi færa Díönu HRH-tignina aftur.
Spencer ákvað að hafna boðinu.
„Þetta er auðvitað mjög vingjarnlegt af drottningunni. En hver er tilgangurinn, Robert? Núna? Ég meina – Díana er dáin,“ segist hann hafa svarað.
Hann viðurkennir að síðar hafi hann velt fyrir sér hvort ákvörðunin hafi verið rétt og hvort Díana hefði mögulega viljað hafa stafina HRH á legsteini sínum. Hann segist þó telja að tignina hefði aldrei átt að taka af henni meðan hún lifði og því hefði ekki þurft að bjóða henni hana aftur eftir dauðann.
Fleiri eldfimar fullyrðingar er að finna í bókinni. Spencer heldur því meðal annars fram að aðeins nokkrum dögum eftir dauða Díönu hafi Karl sagt við hann: „Vertu rólegur, við verðum fljót að gleyma henni.“
Buckingham-höll hefur dregið þá frásögn harðlega í efa. Í óvenjulegri yfirlýsingu frá höllinni sagði að þótt almenna reglan væri að tjá sig ekki um bækur væri konungurinn meðvitaður um að sorg vegna systkinamissis gæti „skyggt á skynsemi, haft áhrif á dómgreind og litað minningar“ jafnvel mörgum árum síðar.