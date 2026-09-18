Hóf störf hjá gervigreindarfyrirtæki en var rekinn 2,5 klukkustundum síðar - Þetta var ástæðan

Hinn 35 ára gamli Chris Smalls í Manhattan taldi sig hafa dottið í lukkupottinn þegar hann fékk vinnu hjá stóru gervigreindarfyrirtæki eftir níu mánaða atvinnuleysi. Gleðin var þó skammvinn því hann náði ekki einu sinni að klára sinn fyrsta dag hjá fyrirtækinu áður en hann var rekinn. Dagurinn var í reynd ekki hálfnaður þar sem Smalls fékk reisupassann 2,5 klukkustundum eftir að hann mætti. Ástæða uppsagnarinnar var sú að Small þótti ekki nógu snyrtilegur.
Chris Smalls stígur fram hjá New York Post en hafði áður deilt reynslu sinni nafnlaust á Reddit. Smalls tekur skýrt fram að hann hafi farið í sturtu kvöldið fyrir fyrsta daginn og eins klæddist hann nýjum polo-bol. Hann telur að ekkert hafi verið athugavert við snyrtimennsku hans.
Hann mætti til vinnu að morgni og næstu klukkustundir fóru í kynningu á starfinu. Síðan var hann beðinn um að fara snemma í hádegismat. Hann komst ekki einu sinni út af skrifstofunni áður en hann fékk símtal frá atvinnumiðluninni sem hafði miðlað honum í starfið og tilkynnti nú að hann hefði verið rekinn vegna athugasemda um hreinlæti hans. Hafi atvinnumiðlarinn verið jafn undrandi og hann sjálfur.
Smalls vill meina að hann hafi verið vel til fara og snyrtilegur. „Ég þvoði mér rækilega, þar með talið rassinn minn,“ tók Smalls fram en viðurkennir þó að hann hefði mátt nota fatarúllu til að fjarlægja dýrahár af buxum sínum, en hann á bæði hund og kött. Þegar Smalls kom heim spurði hann herbergisfélaga sína hvort það væri nokkur fnykur af honum. Þeir svöruðu því neitandi.
„Gæti það verið að þegar ég klóraði mér í nefinu hafi litið út fyrir að ég væri að bora í það? Kannski ropaði ég á einhverjum tíma með lokaðan munninn og einhver heyrði það? Ég hef bara í fullri hreinskilni enga hugmynd og ég hef ekki fengið nokkur svör.“
Færsla Smalls á Reddit vakti mikla athygli. Sumir benda á að hreinlætiskröfur og tilfinning fyrir því hvað telst snyrtilegt séu einstaklingsbundin. Kannski þótti Smalls hann vera hreinn og fínn en gervigreindarfyrirtækinu þótti hann vera eins og útigangsmaður. Aðrir telja að Smalls hafi ekkert rangt gert. Hann hafi líklega verið ráðinn bara svo hægt væri að reka hann. Sum fyrirtæki stundi þetta til að fullnægja kröfum um starfsmannaveltu og annað slíkt.
Smalls kallar eftir því að starfsmannalögum verði breytt og að fyrirtækjum í New York verði ekki áfram heimilt að reka fólk að geðþótta.
„Ef New York væri ekki geðþóttaríki þá væri ég líklega enn með vinnu.“