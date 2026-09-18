Hlaut ævistarfsverðlaun eftir andlátið - Tilfinningaþrungið þakkarmyndband

Þremur vikum eftir að kántrítónlistargoðsögnin og mannvinurinn Dolly Parton lést, var hún heiðruð með virtum ævistarfsverðlaunum á Americana Music Honours & Awards.
Parton, sem lést 25. ágúst, 80 ára að aldri, eftir að hafa glímt við krabbamein, hafði tilkynnt skipuleggjendum að hún yrði ekki viðstödd verðlaunahátíðina. Því var eins og oft gert búið að taka upp þakkarmyndband hennar, sem yrði svo spilað á hátíðinni.
Eftir andlát hennar breyttist hins vegar fyrirfram upptekna myndbandið í tilfinningaþrungið minningarmyndband sem hlaut standandi lófatak og tár frá viðstöddum í sögufræga Ryman Auditorium í Nashville.
Dolly birtist á skjánum með einkennandi geislandi bros sitt og glaðværan húmor og flutti hjartnæma ávart þar sem hún þakkaði Americana Music Association fyrir að viðurkenna víðtæka tónlistarskrá hennar og djúpar rætur í hefðbundinni fjallatónlist.
Í myndbandinu rifjaði Dolly upp sjö áratuga feril sinn og þá tegund tónlistar sem mótaði uppeldi hennar í Great Smoky Mountains í Austur-Tennessee áður en hún varð alþjóðleg stjarna.
„Jæja, hæ, þetta er Dolly. Það er mér heiður að fá ævistarfsverðlaun frá Americana Music Association.Ég meina, rótartónlist, eða það sem nú er kallað Americana-tónlist, er það sem ég ólst upp við að spila í Smoky-fjöllunum,“ hélt Dolly áfram. „Það er sama tónlistin sem dró mig aftur til Austur-Tennessee árið 1997 til að semja og taka upp plötuna mína, Hungry Again. Og það verkefni opnaði dyrnar að röð bluegrass- og akústískra platna sem breyttu ferli mínum á svo marga vegu.“
„Nú hafa nýir aðdáendur uppgötvað þessar plötur, ný samfélög bandarískrar tónlistar hafa tekið þeim opnum örmum, og nú þegar ég lít til baka á þetta allt saman sé ég þetta tímabil á ferli mínum sem eins konar tónlistarendurreisn. Ég vil þakka öllum hjá AMA fyrir að veita mér þessi verðlaun. Það er sannarlega mikill heiður, og ég veit bara að ég mun alltaf elska ykkur.“
Eftir að myndbandið var spilað stigu listamenn og samstarfsaðilar á svið til að flytja hljóðblöndun með frægustu lögum Dolly, þar á meðal Coat of Many Colors og I Will Always Love You.
Heiðrunin markar eina af fyrstu stóru viðurkenningum tónlistarbransans frá andláti Dolly í síðasta mánuði. Á ferli Dolly náði hún 25 kántrísmáskífum í fyrsta sæti á Billboard-listanum, seldi yfir 100 milljónir platna um allan heim og umbreytti bandarískri góðgerðarstarfsemi í gegnum Dollywood-sjóðinn sinn og Imagination Library, sem hefur gefið hundruð milljóna bóka til ungra barna.
AMA lauk með standandi lófataki til heiðurs óviðjafnanlegri arfleifð Dolly sem bæði menningarlegs brautryðjanda og óumdeildri drottningu kántrítónlistar.