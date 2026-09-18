Hætti við að leika í Netflix-mynd fyrrverandi - Þetta er ástæðan

Ben Affleck hefur greint frá því hvers vegna hann endurréð í hlutverk fyrrverandi eiginkonu sinnar, Jennifer Garner, í væntanlegri spennumynd sinni á Netflix, Animals.
Myndin, sem verður frumsýnd á streymisveitunni í næsta mánuði, mátti þola nokkrar breytingar í leikaravali. Upphaflega átti Matt Damon að leika aðalhlutverkið sem Mark Kimball en Garner átti að leika konu hans.
Framleiðsla myndarinnar hófst í byrjun árs 2024, en framleiðsla var stöðvuð í stuttan tíma. Þegar hún hófst á nú var Damon ekki lengur á lausu vegna hlutverks síns í Ódysseifskvikmynd Christophers Nolan .
„Ég hugsaði með mér, guð minn góður, Jen Garner yrði frábær í þetta hlutverk,“ sagði Affleck við Entertainment Weekly og vísaði þar til þess þegar Damon átti að leika aðalhlutverkið. „Það hefur líka þann aukakost að við sjáum bæði börnin okkar meira því við erum með viku og viku fyrirkomulaga, og erum að keyra þeim fram og til baka,“ hélt hann áfram og sagði að hann teldi að þau gætu samræmt áætlanir sínar.
Þegar Damon var ekki lengur laus ákvað Affleck að leika aðalhlutverkið sjálfur, sem þýddi að hann yrði að leika eiginmann Garners á skjánum. Þar að auki er sambandið og hjónabandið milli persónanna tveggja í myndinni erfitt.
„Ég talaði við Jen og hún sagði eitthvað á þá leið að við viljum ekki gera þetta. Maður fær bara farangur,“ sagði Affleck. „Ég myndi svo sannarlega vilja vinna með henni,“ segir hann um Garner. „Hún er frábær og við erum mjög góðir vinir; ég er henni innilega þakklátur og okkar samstarf er frábært. Ég hef enn áhuga á að vinna með henni í framtíðinni, en maður vill ekki láta þær væntingar eða þann farangur sem áhorfendur bera með sér vinna gegn sér, skilurðu?“
Kerry Washington tók við af Garner.
Affleck, 54 ára, og Garner, 54 ára, hittust fyrst á tökustað Pearl Harbor árið 2000 og komu fyrst fram opinberlega sem par fjórum árum síðar. Í júní 2005 giftu þau sig á Turks- og Caicos-eyjum og tilkynntu skömmu síðar að þau ættu von á sínu fyrsta barni, Violet Anne Affleck.Þau eignuðust sitt annað barn, Seraphinu Affleck, nú Fin, í janúar 2009. Þriðja barnið, Samuel Garner, fæddist í febrúar 2012. Þremur árum síðar tilkynntu Affleck og Garner að þau væru að skilja, sem gekk endanlega í gegn 2018.