Greinir frá undarlegri kröfu Karls við útför Díönu

Bróðir Díönu prinsessu, Charles Spencer, greinir frá undarlegri ósk Karls Bretakonungs, þáverandi prins, við útför Díönu.
„Karl krafðist þess að ganga rakleiðis á eftir kistu hennar,“ segir Spencer í væntanlegri bók sinni, Swan Song: Diana, My Sister. „Það er erfitt að sjá hvers vegna, miðað við tilfinningar hans til Díönu,“ bætir Spencer við.
Díana og Karl skildu þremur árum fyrir andlát hennar. Spencer bendir á að það, „er aldrei ætlast til þess að fyrrverandi maki sé aðalsyrgjandi í útför fyrrverandi maka síns,“ en Karl, sem nú er 77 ára, „var staðfastur“ í kröfu sinni.
Spencer sagði að á þeim tíma hefði aðstoðarpersónuverndarráðherra Elísabetar II drottningar, Sir Robin Janvrin, sagt við útfararnefndina að „þyrfti að sannfæra Spencer um að ganga“ með Karli á eftir kistunni. Spencer sagði að þessi ákvörðun hefði verið „tekin af ótta“ við að ef Karl gengi einn myndi almenningur „öskra móðgandi orðum að honum“. Því ákvað nefndin sín á milli að ef Vilhjálmur prins, þá 15 ára, og Harry prins, þá 12 ára, gengju með föður sínum og frænda, „þá myndi það örugglega tryggja að móðganir berist ekki á vettvang,“ hélt Spencer fram.
Spencer heldur því enn fremur fram að daginn fyrir útförina í september 1997 hefði ofurstinn Malcom Ross, þáverandi yfirmaður skrifstofu Lord Chamberlain, hringt í hann og sagt að Vilhjálmur og Harry hefðu samþykkt að ganga á eftir kistu móður sinnar, svo framarlega sem afi þeirra, Filippus prins , gengi með þeim. „Ég svaraði að mín vegna væri það í lagi,“ skrifaði Spencer, „og skrifaði handskrifaða athugasemd um fyrirvara minn: ,svo lengi sem þeir eru ekki neyddir til að gera það. Ofursti Ross fullvissaði mig um að svo væri ekki.“
Spencer sagði að hann væri enn á móti því að Harry og William gengju á bak við kistuna, sem leiddi til þess að Karl hringdi í hann og sagði: „Mér skilst að þú eigir í vandræðum með útfarartilhögunina.“ Segir Spencer í bók sinni að símtalið hafi verið spennuþrungið og Karl gagnrýnt Spencer reiðilega.
Svo fór að lokum að fimmmenningarnir Spencer, Karl, Filippus, Vilhjálmur og Harry gengu allir á eftir kistu Díönu frá Kensington-höll til Westminster-Abbey fyrir útförina.
Spencer flutti 12 mínútna minningarorð þar sem sagði systur sína vera mest eftireltu manneskju samtímans.
Í bókinni lýsir Spencer ítarlega rússíbanasambandi Karls og Díönu, sem giftust árið 1981, slitu sambandi árið 1992 og skildu árið 1996. Hjónabandið var hrjáð af framhjáhaldi beggja, þar sem Karl hélt við Camillu, sem í dag er eiginkona hans.
„Svanasöngur: Díana, systir mín“ kemur út 22. september.