„Eiginmaðurinn minn pakkaði myndavél fyrir brúðkaupsferðina okkar og sagðist ætla að taka fallegar náttúrumyndir en fyrstu nóttina okkar saman stillti hann myndavélinni upp inni í svefnherbergi.
Þegar ég spurði hvað hann væri að gera brosti hann og sagði: „Það verður gaman að eiga kynþokkafullar myndir af okkur sem við getum skoðað þegar við verðum gömul og grá.“ Ég var 22 ára, smá ölvuð og spennt fyrir hjónabandi okkar, þannig ég samþykkti myndatökuna. En það sem ég vissi ekki var að nýbakaði eiginmaður minn, sem ég ætla að kalla Ben, hafði önnur áform.“
Svona hefst frásögn konu, Marienne Redferne, sem sagði Daily Mail sögu sína. Nöfnum hefur verið breytt.
Ben birti myndirnar af þeim á swinger-síðu og bauð ókunnugum karlmönnum í rúmið til þeirra. „Ég komst ekki að því fyrr en hálfu ári seinna. Þegar ég loksins fann hugrekkið til að fara frá honum hafði hann beitt mig þrýstingi til að stunda kynlíf með fimmtán karlmönnum.“
Kenndi sér sjálfri um
„Ég var kannski ekki undir áhrifum lyfja, en fimmtán karlmenn voru tilbúnir að stunda kynlíf með mér þegar það var augljóst að ég var ekki að njóta þess.
Ég kenndi mér sjálfri um í mörg ár. Ég öskraði ekki, ég fór ekki, ég sagði „já“.
En ég hef lært að það er mikill munur á alvöru og einlægu samþykki og örmögnuðu samþykki sem var fengið með þrýstingi og tilfinningalegu ofbeldi.“
Marienne og Ben kynntust þegar hún var 21 árs og hann 30 ára. Þau giftust sex mánuðum seinna og fljótlega fór Ben að sýna aðra hlið.
Marienne segir að fyrsta hálfa ár hjónabandsins hafi allt gengið vel en þá varpaði Ben fram sprengju. Hann sagði henni að hann hefði deilt myndunum af henni á swinger-síðu og að það væru fullt af karlmönnum sem langaði að sofa hjá henni.
„Mér varð flökurt. Ben hafði aldrei sagst hafa áhuga á einhverju svona. Ég sagði honum að eyða myndunum og prófílnum, annars myndi ég skilja við hann. Ben skammaðist sín ekki, hann var í staðinn spenntur. Hann sagði að það væru fullt af karlmönnum sem vildu hitta mig og sofa hjá mér. Viðbrögð hans létu mig virka teprulega.
Hann útskýrði fyrir mér að hann væri með ákveðið blæti sem kallast „hot wife fetish“. Honum þætti hugmyndin um eiginkonu sína með öðrum karlmönnum æsandi.“
„Af hverju getur þú ekki gert þennan eina hlut fyrir mig?“
Marienne segir að hún hafi í fyrstu sagt nei. Hann hafi farið í mikla fýlu og orðið kaldur og fjarlægur. Hann hélt áfram að spyrja hana og suða. Hann spurði hana áður en þau fóru að sofa, yfir kvöldmat, endalaust. „Af hverju getur þú ekki gert þennan eina hlut fyrir mig?“ spurði hann.
„Eftir sex mánuði af stanslausu suði gafst ég upp. Ég samþykkti að hitta mann sem Ben hafði verið að spjalla við á netinu.“
Ben sagði að þau myndu bara hitta manninn í drykk, ekkert meira. Seinna um kvöldið, þegar Marienna var orðin drukkin og vildi fara heim, bauð Ben manninum heim til þeirra að stunda kynlíf með henni.
„Ég var þögul meðan á þessu stóð og gaf engin merki um að ég væri að njóta mín. Ben horfði á allan tímann, ég náði augnsambandi við hann og hann var svo spenntur. Ég man að ég hugsaði: Sér hann ekki hversu illa mér líður? Hann hlýtur að sjá það.“
Marienne segir að hún hafi allt í einu verið föst í aðstæðum sem hún vissi ekki hvernig hún ætti að koma sér úr.
Ben bauð fimmtán karlmönnum heim til þeirra. „Við hittum þá alltaf fyrst í drykk. Stundum tók Ben þetta upp. Ég horfði aldrei á myndböndin en ég veit að hann gerði það [...] Fyrir Ben snerist þetta um að vera við stjórnvöllinn. Hann tók aldrei þátt í kynlífinu en hann stjórnaði öllu. Hann valdi karlmennina, fötin mín og hversu oft þetta gerðist.“
„Þú vilt þetta ekki, er það nokkuð?“
Marienne segir að einn karlmaður af Swinger-síðunni hafi hjálpað henni að fara frá Ben. Hún kallar hann Mike.
„Við hittum hann í drykk og Ben fór á klósettið. Eins og venjulega hafði ég sagt voða lítið og varla horft á hann. Mike horfði á mig og spurði: „Þú vilt þetta ekki, er það nokkuð?“ Ég hvíslaði: „Nei.“ Mike spurði hversu oft Ben hefði sett mig í þessar aðstæður og ég sagði: „15 sinnum.“
Mike stóð upp og sagði: „Mér þykir þetta svo leitt. Þetta er ofbeldi, það sem hann er að gera þér. Þú þarft hjálp og verðskuldar meira en þetta. Ég vona að þú komist í burtu frá honum.““
Marienne segir að þetta hafi verið dropinn sem fyllti mælinn. „Þetta kvöld pakkaði ég í töskur og fór frá honum.“
Hún spyr sig af hverju fimmtán karlmennirnir á undan gerðu ekki það sama og Mike, fóru þegar þeir sáu að hún vildi þetta ekki.
Í dag er Marienne hamingjusamlega gift og á tvær dætur. Hún ákvað að segja öðrum sögu sína, bæði sem víti til varnaðar en líka fyrir aðrar í sömu stöðu, að skömmin er ekki þeirra og að það er ljós við enda ganganna.