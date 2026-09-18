Brittany Snow: „Ég vissi ekki hvort ég myndi lifa þetta af“

Leikkonan Brittany Snow fagnar því að hafa verið í bata frá átröskun í sautján ár.
Hún rifjar upp erfiða tíma í færslu á Instagram og segir einlæg að hún hafi verið við dauðans dyr. Hún hvetur aðra til að gefast ekki upp og halda áfram að berjast.
Brittany, 40 ára, segir í færslunni að fyrir sautján árum hafi hún „tekið ákvörðun um að hætta að skaða“ sjálfa sig og byrjað batavegferð sína.
„Þetta var dagurinn sem ég ákvað að veðja á sjálfa mig, þótt ég gæti ekki ímyndað mér hvernig lífið yrði,“ segir hún.
„Ég var ekki viss hvort ég myndi lifa þetta af fyrir sautján árum. Ég sá enga framtíð og hvað þá framtíð þar sem ég myndi sýna sjálfri mér mildi. Ef einhver hefði sagt mér að ég myndi ekki bara lifa þetta af, heldur einn daginn eiga fallegt, innihaldsríkt líf, frjálst frá sjálfseyðingarhvöt og átröskun, þá held ég að ég hefði ekki trúað því.“
Brittany segir að það hafi verið lítil rödd innra með henni sem hvatti hana áfram. „Litla röddin sagði: „Ekki gefast upp. Sögu þinni er ekki lokið.““