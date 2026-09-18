Bresk þingnefnd rannsakar hvers vegna þjóðinni gengur svona illa í Eurovision – „Núll stig“

Bretar eru búnir að fá nóg af slæmu gengi landsins í Eurovision söngvakeppninni. Þingnefnd hefur verið falið það verkefni að fara ofan í kjölinn á því hvers vegna hefur gengið svona illa undanfarin ár.
Sögulegt fall
Sögulega séð er Bretland eitt af sigursælustu þjóðum Eurovision og hafa unnið keppnina fimm sinnum. En um áratuga skeið voru langtum færri þjóðir sem kepptu og Bretar bjuggu að því líkt og Írar og Maltverjar að mega syngja á ensku.
En síðasti sigurinn kom árið 1997 og eftir að austurblokkin bættist við keppnina og tungumál laganna voru gefin frjáls hefur gengi Breta verið afleitt.
Undanfarna þrjá áratugi hafa Bretar yfirleitt verið á meðal neðstu þjóða en þeir njóta þess þó stærðar sinnar vegna að þurfa ekki að komast í gegnum undankeppnina. Helsta undantekningin er gengi Sam Ryder með laginu „Space Man“ árið 2022 sem hafnaði í 2. sæti. Ári seinna fengu Bretar meira að segja að halda keppnina, en það var af því að sigurvegararnir Úkraínumenn gátu það ekki vegna innrásar Rússa.
Í ár fékk breska lagið, „Eins, Zwei, Drei“ með tónlistarmanninum Look Mum No Computer aðeins eitt stig í keppninni. Lagið fékk ekkert stig úr símakosninu.
Fara ofan í saumana á lagavali
Nú mun þingnefnd menningar-, fjölmiðla- og íþróttamála breska þingsins rannsaka þennan „afleita“ árangur og leita leiða til að bæta hann.
Verður meðal annars rannsakað hvernig val keppenda og laga fer fram. Hvort að lögin séu einfaldlega svona léleg eða hvort það sé eitthvað annað í gangi.
„Við viljum komast til botns í því hver velur fulltrúa okkar og á hvaða forsendum, og hvort slakur árangur okkar undanfarin ár megi rekja til lélegs lagvals, veikrar frammistöðu... eða einhvers annars,“ sagði Carloline Dineage, þingkona Íhaldsflokksins sem fer fyrir nefndinni.
Mun nefndin kalla fyrir sig fulltrúa breska ríkisútvarpsins, BBC, ásamt ýmsum sérfræðingum í tónlist og tónlistariðnaði.