Vinsældir Ozempic koma sér mjög vel fyrir lýtalækna

Auknar vinsældir svokallaða töfralyfsins Ozempic hefur ýmsar aukaverkanir en það er ein sem kemur sér vel fyrir lýtalækna.
Ozempic var þróað sem lyf í baráttunni gegn sykursýki en hefur reynst byltingarkennt sem megrunarlyf. Fólk sem notar lyfið er oft að grennast hratt og mikið og hefur þurft að leita til lýtalækna til að vinna gegn því sem er kallað „Ozempic andlitið“.
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Þetta á ekki aðeins við Ozempic heldur önnur GLP-1 lyf eins og Wegovy og Mounjaro.
Samkvæmt nýrri skýrslu frá Félagi bandarískra lýtalækna (ASPS) hefur tíðni svokallaðra „lyftiaðgerða“ aukist verulega. Ekki aðeins andlitslyftingar, heldur einnig á handleggjum og hálsi, brjóstum og lærum.
„Eitt er sérstaklega áberandi: Fleiri virðast leita til lýtalækna til að ljúka þyngdartapsvegferð sinni eftir að hafa notað GLP-1 lyf,“ segir Dr. C. Bob Basu, forseti ASPS.
70 til 80 prósent sjúklinga
„GLP-1 lyf hafa líklegast hvað mest áhrif á eftirspurn eftir fegrunaraðgerðum um þessar mundir. Ég myndi segja að um 70 til 80 prósent sjúklinga minna séu núna á þessum lyfjum,“ sagði lýtalæknirinn Daniel Gould, frá Beverly Hills, við The Looker í maí.
Dr. Alan Matarasso, lýtalæknir í Manhattan, sagði við Los Angeles Times árið 2024 að hann heyrði nær daglega frá sjúklingum: „Andlitið mitt hefur breyst. Ég er á þessu lyfi og vil gera eitthvað í þessu.“
„Manneskja sem er líklegri til að taka Ozempic er einhver sem hefur áhyggjur af þyngd sinni og þessi sama manneskja hefur áhyggjur af útliti sínu og er því líklegri til að leita til lýtalækna,“ sagði Dr. John Diaz, lýtalæknir í Beverly Hills, við LA Times.
„Ef þú léttist hægt og rólega þá nær húðin að fylgja með og dragast saman en þegar fólk léttist eins hratt og það er að gera á Ozempic, þá nær húðin ekki að halda í við breytingarnar.“