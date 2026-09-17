Útlit Söndru Bullock umdeilt - Of ungleg fyrir sjötugsaldurinn?

Útlit leikkonunnar Söndru Bullock, 62 ára, hefur verið talsvert á milli tannanna á fólki eftir að myndin Practical Magic 2 kom út.
„Ég var að horfa á myndina og andlit hennar var svo truflandi,“ sagði einn áhorfandi og fleiri tóku undir og sögðu andlit hennar „frosið“.
„Hún lítur mjög vel út en hún getur varla sýnt svipbrigði,“ sagði annar.
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Þetta er tiltölulega nýtt vandamál í Hollywood. Leikstjórinn Olivia Wilde hefur sagt að hún eigi erfitt með að finna leikkonur sem geta hreyft andlitið á náttúrulegan hátt og eru áhorfendur byrjaðir að kvarta, eins og sjá má á umræðu um Söndru Bullock.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hávær orðrómur er á kreiki um að Sandra Bullock hafi lagst undir hnífinn en hingað til hefur hún alltaf neitað því.