Þegar nýliðinn var fenginn til að sækja plankastrekkjarann, desertþjöppuna eða smiðsklóna

Margir kannast við vinnustaðahrekki sem miða að því að senda ungan og óreyndan starfsmann í erindisleysu til þess að skemmta hinu starfsfólkinu. Þetta er komið í flokk með aprílgöbbum og busunum í framhaldsskólum sem samfélagslega viðurkennda hrekki sem fer fækkandi vegna viðhorfsbreytinga og upplýsingaaðgengi.
Teitur Atlason, fyrrum varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, kallaði eftir dæmum um slíka vinnustaðahrekki og söfnuðust saman ótal dæmi sem eru ómetanleg heimild um hugmyndaflug Íslendinga á árum árum, nýliðana sem áttu að finna lyklana að vatnslásnum, dropastillinn fyrir hallamálið, stefnuljósavökva, desertþjöppu og poka af rafeindum. Einnig eru þekkt dæmi um þjónanema sem voru sendir yfir götu til að sækja „póleringarvélina“.
Í umfjöllun fjölmiðla á árum árum um busanir var þeim lýst sem hluti inngöngu í ákveðið samfélag þar sem sérstakir siðir og menning ríkir. Dregið hefur verulega úr busunum í framhaldsskólum á Íslandi eftir að þær voru gagnrýndar fyrir hegðun sem kalla má lítið annað en ofbeldi.
Hrekkir geti verið góðir fyrir vinnustaðamóralinn
Logi Bergmann Eiðsson, fjölmiðlamaður og landsþekktur hrekkjalómur, skrifaði bók um hrekki fyrir þónokkrum árum og sagði Logi í viðtali við Vísi um árið að hann teldi hrekki vera góða fyrir móralinn á vinnustöðum.
„Hrekkir, innan skynsamlegra marka, eru nefnilega lykilatriði í því,“ sagði Logi sem impraði á því að það yrðu að vera ákveðnar siðareglur. „Þú getur til dæmis beðið um að tölvan þín fái að vera í friði og þá er viðkomandi í raun bundinn af því. Og það má ekki særa og meiða og skemma. Það er algjört aðalatriði að hafa þessa hluti á hreinu.“
Ótal dæmi um nýliðahrekki
Teitur rifjaði upp hrekk sem var stundum notaður á nýliða í byggingavinnu, þá bað reyndur reyndur smiður ungan handlangara að sækja „smiðsklóna“.
„Handlangarinn fór á umbeðin stað og spurði reyndan pípara um smiðsklónna. Sá kveikti á perunni og sagði að smiðsklóin væri hjá blikkaranum í kjallaranum. Handlangarinn eyddi bróðurpartinum af deginum í að leita að smiðsklónni og var sendur upp og niður og út og suður að leita að henni.“
Arkitektinn Hilmar Þór Björnsson man eftir svona dæmi úr byggingavinnu:
„Handlangarinn var stundum sendur eftir plankastrekkjara.“
Siggeir nokkur rifjaði upp dæmi: „Klassískt að senda nýliða eftir vakúm í fötu. Á sjó voru menn líka oft látnir biðja skipstjórann um flækjubókina.“
Skarphéðinn nokkur man eftir að félagi hans var sendur til að leita að „skrúfuhamrinum“.
Lögmaðurinn Gísli Tryggvason rifjar upp sögu frá föður sínum:
„Pabbi sagði mér frá því að einhver nýliði hefi verið sendur út í rigningu til að mæla hallann á vatninu í grunninum.“
Þórunn nokkur man eftir slíkum hrekkjum úr störfum sínum á veitingastað:
„Það voru endalausir svona hrekkir við nýja þjóna þegar ég var að vinna á Lækjarbrekku, senda þá yfir á Humarhús til að fá lánaða vinstrihandarbolla og desertpressur og lárviðarlaufslíkjör.“
Valur nokkur man eftir svona hrekkjum úr sinni vinnu:
„Hjá Olíufélaginu í denn voru menn sendir inn á dæluverkstæði til þess að sækja "gámalím", einnig ef ungir menn þóttu hrokafullir þá voru þeir sendir inn á verkstæði að sækja 100 rafsuðupunkta. Best var samt að hringja í ESSÓ-búðina og spyrja afleysingarfólk þar, í ljósi þess að það myndi alltaf hrópa hátt og snjallt um búðina... „hvort við værum með nefhjól á Fokker 50“ á lager!“
Ingibjörg nokkur man eftir slíkum uppákomum:
„Einu sinni kom nýr starfsmaður frá Gauk á Stöng á Hornið og sagði að hann hefði verið sendur til að fá lánaðan hvítlauksstrekkjara. Bróðir minn, þá kokkur á Horninu útbjó einhverja græju úr teygju og sendi hann með yfir.“
Elís nokkur man eftir dæmi frá hóteli:
„Á Hótel Íslandi í den var eitt sinn sendur Pikkaló niður að sækja örvhentrabolla fyrir fundarsalinn. Landsamband örvhentra Belga væri á leiðinni á fund.“
Atli nokkur lenti sjálfur í svona hrekk þegar hann var 16 ára á vertíð á Flateyri:
„Þar var ég sendur í miklu flýti (því mikið lá við) inn á verkstæði frystihússins með fötu sem ég átti að biðja um að yrði fyllt af vacuum.“
Unnur nokkur man einnig eftir slíku á skyndibitastað:
„Á McDonalds var allur matur sem ekki seldist innan tímamarka hent. Hamborgararnir voru taldir og fjöldinn skráður. Á fyrstu lokunarvaktinni á McDonalds voru nýliðar beðnir að telja franskarnar.“