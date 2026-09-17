Stórleikarinn nær óþekkjanlegur í aukahlutverkinu sem hélt honum á floti í mörg ár

Pedro Pascal er eitt af stóru nöfnunum í Hollywood núna, en það var ekki alltaf raunin. Ólíkt mörgum leikurum sem ná stjörnuferli á þrítugsaldri fór Pascal aðra leið. Pascal sem er 51 árs starfaði sem leikari í nærri tvo áratugi áður en hann varð þekktur um allan heim fyrir hlutverk sín.
Þegar Pascal var aðeins níu mánaða flúðu foreldrar hans hans undan einræðisstjórn Augusto Pinochet í Chile. Fjölskyldan fór upphaflega til Danmerkur sem pólitískir flóttamenn áður en hún settist að lokum að í Bandaríkjunum. Pascal ólst upp mestan hluta bernsku sinnar í San Antonio í Texas og Orange-sýslu í Kaliforníu. Eftir að hafa útskrifast frá Tisch School of Arts við NYU með leiklistargráðu varði Pascal stærstum hluta þrítugsaldursins í að leika lítil hlutverk í sjónvarpi og leikhúsi.
Eitt af þessum litlu hlutverkum var í vinsælli þáttaröð, þegar Pascal lék í þætti af Buffy the Vampire Slayer árið 1999 á móti Söruh Michelle Geller. Þættirnir nutu mikilla vinsælda, en nafn Pascak hélst enn óþekkt.
„Að sjá ungan Pedro Pascal í Buffy kemur mér alltaf á óvart,“ skrifaði einn aðdáandi á Reddit. „Svo skrýtið að sjá hann bara sem aukapersónu miðað við hversu stór hann er núna.“
Annar sagði: „Vá, ég þekkti ekki einu sinni að þetta væri Pedro!“
Pascal lék ungan nýnema að nafni Eddie, sem deilir hjartnæmri stund með Buffy í fyrsta þætti fjórðu þáttaraðar sem ber heitið Nýneminn (The Freshman). Síðar um kvöldið verður Eddie fórnarlamb vampíruhóps úr héraðinu og þegar hann snýr aftur til lífsins sem einn af þeim neyðist Buffy til að drepa hann.
Pascal hefur áður sagt að þátttaka hans í þáttunum hafi „bjargað“ ferli hans. Í viðtali við Entertainment Tonight árið 2024 talaði hann um erfiðleikana sem fylgja því að vera byrjendaleikari og fjárhagslegt álag sem það setur á ungt fólk í greininni. „Byrjunin mín varði í um 15 ár,“ sagði hann og ræddi um stuðninginn sem hann hafði frá leiklistarsamfélaginu og Screen Actors Guild.
„Við erum að tala um að geta farið til læknis, veikst, farið í aðgerð, borgað leiguna mína þegar ég átti minna en 7 dollara á reikningnum mínum, og greiðsla úr Buffy the Vampire Slayer birtist og bjargaði deginum.“ Um var að ræða svokallaða residual greiðslu eða höfundarréttargreiðslu sem leikarar, höfundar og leikstjórar fá greidda þegar kvikmynd eða þáttur er endursýndur eða nýttur með öðrum hætti, til dæmis útgáfu á DVD.
Pascal sagði að þessi tiltekna sjónvarpsþátttaka væri „ástæðan fyrir því að ég gat haldið áfram og ekki gefist upp.“
Um 15 árum síðar fékk Pascal stóra tækifærið þegar hann var ráðinn í hlutverk Oberyn Martell, Rauða höggormsins, í fjórðu þáttaröð Game of Thrones. Eftir það fékk hann stórt hlutverk sem DEA-njósnarinn Javier Peña í Narcos á Netflix og ferill hans hefur aðeins upp á við síðan.