Loksins vinir eftir að hann eyðilagði hjónabandið – „Ég vil hana aftur“

Karlmaður leitar til kynlífs- og sambandsráðgjafa The Sun, Dear Deidre. Fyrir áratug hélt hann framhjá eiginkonu sinni til 20 ára í vinnuferð.
Maðurinn er 58 ára og fyrrverandi eiginkonan 57 ára. Hann útskýrir vandann:
„Ég vil eiginkonu mína aftur. Hún virðist hafa fyrirgefið mér og við erum góðir vinir. Ætti ég að segja henni hvernig mér líður eða myndi það eyðileggja allt?“
Maðurinn segir að hann hafi verið að ganga í gegnum einhvers konar miðlífskrísu þegar hann hélt framhjá.
„Við fórum í gegnum hræðilegan skilnað og töluðum ekki saman í nokkur ár, einu skiptin sem við hittumst voru vegna krakkanna.
Síðasta sumar stakk dóttir okkar, 25 ára, upp á því að við myndum tala saman. Við gerðum það og ég baðst afsökunar og sagði að þetta hefðu verið skelfileg mistök sem ég sjái eftir. Hún sagði að þetta væri liðin tíð.“
Síðan þá hafa þau verið í ágætis samskiptum.
„Ég hef verið að hjálpa henni heima fyrir og við höfum hlegið saman. Við erum orðin það góðir vinir að hún ætlar með mér í vikufrí.
En vandamálið er að ég vil ekki bara vera vinir. Ég elska hana ennþá og myndi vilja annað tækifæri, en ég þori ekki að segja henni hvernig mér líður ef ég skyldi eyðileggja allt sem við höfum unnið svo hörðum höndum að byggja aftur.
Ég vil líka biðja hana um að búa með mér, í sitthvoru svefnherberginu, á meðan við vinnum í sambandinu.
Er ég klikkaður að stinga upp á þessu?“
Ráðgjafinn svarar:
„Þú ert ekki klikkaður, en ég myndi ekki fara beint í að biðja hana um að flytja inn til þín. Það myndi setja allt of mikla pressu á ykkur. Notaðu frekar þetta vikufrí saman, njóttu þess að vera með henni og sjáðu hvernig hlutirnir þróast.
Ef allt gengur vel þá geturðu sagt henni hvernig þér líður en vertu skýr með að þú sért ekki að biðja hana um að gleyma fortíðinni, en þú myndir elska nýtt tækifæri.“