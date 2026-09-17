Hvaða kynlífstrend er „að leggjast að bryggju“?

Fimmta þáttaröð af raunveruleikaþáttunum The Secret Lives of Mormon Wives fór í loftið á Disney+ þann 10. september síðastliðinn.
Það er óhætt að segja að serían hafi verið dramatísk en hún var aðeins fimm þættir en ekki tíu eins og venjulega þar sem framleiðsla var stöðvuð tímabundið vegna ásakana um heimilisofbeldi.
Það gerðist margt í þessum fimm þáttum sem fjalla um líf vinkonuhóps í Utah í Bandaríkjunum. Þær eiga það sameiginlegt að hafa alist upp í mormónatrú og eru flestar enn í kirkjunni þó að þær fylgi ekki öllum siðum og reglum. Áhorfendur fá því áhugaverða innsýn í líf mormóna og kom fram hugtakið „docking“ eða „að leggjast að bryggju“ þegar kemur að kynlífi.
Mayci Neeley ræddi við vinkonur sínar í þættinum og sagði að hún og eiginmaður hennar hefðu verið að fíflast í svefnherberginu og grínast með að „leggjast að bryggju“. Margir áhorfendur voru eflaust með stórt spurningarmerki í framan, en hún útskýrði síðan hvað hún átti við. Hún sagði hugtakið þekkt innan mormónatrúar, en kynlíf fyrir hjónaband er álitið fara gegn trúnni.
„Að leggjast að bryggju“ (e. docking) er þegar typpið er lagt ofan á píkuna. Mayci notaði myndlíkinguna að leggja pylsu ofan á pylsubrauð.