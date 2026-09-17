Horfði upp til systur sinnar: „Hún klæddi mig í nærföt, gaf mér fíkniefni og lét mig gera viðbjóðslega hluti í mynd“

Harriet Richards var 13 ára þegar systir hennar, Jassey Snooks, þá 26 ára, byrjaði að misnota hana. Hún gaf henni fíkniefni, klæddi hana í nærföt og lét hana gera viðbjóðslega kynferðislega hluti með sér á meðan ókunnugir karlmenn horfðu á.
Misnotkunin stóð yfir í tvö ár. Harriet kærði systur sína árið 2024. Hún var dæmd í desember í fyrra.
Harriet sagði The Sun sögu sína.
„Ég horfði upp til Jassey. Ég hefði gert hvað sem er fyrir hana. Ég elskaði hana og hún nýtti sér það, hún notaði mig,“ sagði Harriet.
Móðir Harriet, Amanda, hefur staðið þétt við bak hennar í gegnum þetta allt saman. Harriet og Jassey eiga sömu móður en hvor sinn föðurinn.
Harriet man þegar þetta byrjaði. Hún var þá tólf ára og systir hennar hafði farið með hana á næturklúbb, gefið henni kannabis og áfengi.
Móðir þeirra vann mikið og taldi Jassey vera að passa systur sína.
Þegar Harriet varð 13 ára byrjaði Jassey að kynna hana fyrir netspjöllum eins og Chatroulette og Amigo, þar sem þær hittu ókunnuga karlmenn sem vildu ólmir tala við þær á MSN og horfa á systurnar í kynferðislegum athöfnum.
„Við gerðum ógeðslega hluti hvor við aðra. Ég var ung og þetta var vont, þetta var hræðilegt,“ sagði Harriet.
„Hún gaf mér kókaín, kannabis, amfetamín, ketamín og vodka. Ég í alvörunni skil ekki hvernig ég dó ekki, ég var svo veik. Ég var bara barn.“
Misnotkunin átti sér stað frá 2008 til 2010 en afleiðingarnar voru miklar. Harriet var farin að stunda sjálfsskaða reglulega þegar hún var 17 ára og hefur tvisvar reynt að taka eigið líf, síðast í nóvember 2023 og varð það atvik til þess að hún leitaði sér faglegrar aðstoðar.
„Ég var búin að vera hjá sálfræðingi í nokkra mánuði þegar ég loksins áttaði mig á því sem systir mín gerði mér. Þetta hljómar svo klikkað, maður myndi halda að maður myndi vita hvort systir manns væri að misnota mann, en þetta er ekki svona einfalt […] Ég var 28 ára þegar ég áttaði mig á því sem Jassey gerði mér.“
„Ég fór á Facebook-síðuna hennar og fann mynd og þá flæddu inn minningarnar. Við vorum báðar bara í brjóstahaldara, hún hafði klippt myndina svo henni yrði ekki eytt af Facebook. Þegar ég sá þessa mynd þá hugsaði ég: „Vá, þetta gerðist í alvöru.“„
Harriet sagði móður sinni frá því sem hafði gerst og kærði Jassey í mars 2024.
„Þegar ég var barn vildi ég svo mikið verða eins og hún, en sem betur fer er ég það ekki og mun aldrei verða.“