Einkaspæjari: 4 merki um að makinn þinn sé að halda framhjá

Einkaspæjarinn Aaron Bond frá BondRees afhjúpar fjórar vísbendingar um að makinn þinn gæti verið að halda framhjá þér.
Hann tekur símann með sér út um allt
Það er algengt að pör sem hafa verið saman lengi og eru náin viti lykilorðin að síma hvors annars. Ef makinn þinn breytir skyndilega lykilorðinu sínu gæti hann verið að fela eitthvað.
„Ef hann byrjar að breyta lykilorðum og tekur símann með sér út um allt, meira að segja heima fyrir, eða fer í vörn þegar þú biður um að fá að nota símann hans, þá gæti það verið merki um að hann sé að fara á bak við þig,“ segir Aaron.
„Taktu líka eftir því hvernig síminn snýr þegar hann leggur hann frá sér, snýr skjárinn upp eða niður? Ef hann passar sig alltaf að láta skjáinn snúa niður þá gæti hann verið að fela eitthvað.“
Hann deilir minna
„Ef þér líður eins og makinn þinn sé farinn að segja þér minna frá því sem hann gerir á daginn þá getur það verið merki um eitthvað. Fólk sem heldur framhjá forðast gjarnan makann sinn og að segja honum frá deginum sínum, því það getur verið erfitt að muna allar lygarnar,“ segir Aaron.
Kynhvötin breytist
Það geta verið margar ástæður fyrir því að kynhvöt breytist en Aaron segir: „Þeir sem halda framhjá stunda oft minna kynlíf heima en stundum er það öfugt. Þeir sækjast meira í kynlíf heima fyrir, bæði vegna samviskubits en líka til að forðast grunsemdir um framhjáhald.“
Neikvæðni
Þeir sem halda framhjá vita að það er rangt, en upplifunin lætur þeim líða vel. Þetta skapar spennu og kvíða innra með þeim sem þeim finnst þeir þurfa að réttlæta.
„Til að losna við þessa spennu reynir hann að sannfæra sjálfan sig um að þú sért vandamálið. Hann verður allt í einu mjög gagnrýninn á allt sem þú gerir, lítil vandamál verða allt í einu stór,“ segir Aaron.