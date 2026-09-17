Bensi fær hæfileikana frá pabba sínum - „Það tók nokkrar vikur að sannfæra hann“

Áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir gladdi fylgjendur sína á TikTok með myndbandi af unnusta sínum, Benedikt Bjarnasyni.
Í ágúst birti Sunneva myndband af þeim prófa vinsæla trendið, að setja heita smáköku yfir ís. Ísrétturinn hefur verið mjög vinsæll í Ikea undanfarnar vikur og hafa ísbúðirnar Huppa og Vesturbæjarís líka hoppað á vagninn.
Þegar Sunneva birti fyrsta myndbandið vildu allir ólmir fá uppskriftina en Bensi átti heiðurinn af henni. „Það er enginn betri en Bensi, unnusti minn, að gera smákökur,“ sagði hún.
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Það tók nokkrar vikur en fylgjendur Sunnevu fengu loksins það sem þeir höfðu beðið eftir.
„Jæja, þá er ég loksins búin að ná að sannfæra Bensa um að sýna ykkur smákökuuppskriftina hans. Það tók nokkrar vikur að sannfæra hann en hann er mættur,“ segir hún.
Benedikt fer í gegnum alla uppskriftina í myndbandinu hér að neðan og er óhætt að segja að það hafi slegið í gegn. Það hefur fengið rúmlega 50 þúsund áhorf og tæplega fjögur þúsund „likes“.
@sunnevaeinars Replying to @Vesturbæjar👸🏻 ♬ Morning Bossa Nova - Bossa Nova Terrace
Netverjar vekja athygli á því að Benedikt er með þetta í genunum, en pabbi hans, fyrrverandi forsætisráðherrann Bjarni Benediktsson, er einstaklega hæfileikaríkur kökubakari og er þekktur fyrir afmæliskökur sínar.