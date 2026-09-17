Fór á stefnumót með giftum karlmönnum – Áttu einn hlut sameiginlegan

Mel Fallowfield, pistlahöfundur The Sun, skráði sig á stefnumótasíðu fyrir gifta einstaklinga sem hyggjast halda framhjá makanum sínum. Hún gerði það með leyfi eiginmanns síns en hún vildi gera óformlega rannsókn. Hún vildi vita hvers konar menn þetta eru og af hverju þeir halda framhjá.
Mel skrifaði um upplifun sína á The Sun og sagði meðal annars að mennirnir fjórir sem hún hitti segðu allir það sama um eiginkonur sínar en annars væri erfitt að finna eitthvað sem þessir menn ættu sameiginlegt, þeir væru á aldrinum 38 til 80 ára og í ólíkum störfum.
Mel skráði sig á síðuna Illicit Encounters. Síðan var stofnuð árið 2003 og er fyrir gifta einstaklinga í leit að framhjáhaldi. Það er frítt fyrir konur að skrá sig en karlmenn þurfa að borga tæpar 23 þúsund krónur á mánuði.
Hún fékk um 30 skilaboð á fyrstu mínútunum eftir að hún skráði sig. „Ég skoðaði marga prófíla sem voru mjög svipaðir. Menn í leit að skemmtun, þeir sögðust vera í góðu hjónabandi en skorti spennu,“ segir Mel.
Eftir sólarhring var Mel búin að fara yfir mennina sem veittu henni áhuga og valdi fjóra af handahófi, á aldrinum 38 til 80 ára.
Hún hitti þá alla og fór á „stefnumót“ þar sem hún forvitnaðist, eins og hún gat, um af hverju þeir væru á þessari síðu, að hverju þeir væru að leita og hvernig hjónaband þeirra væri.
„Ég gerði þeim öllum ljóst að ég væri ekki til í annað stefnumót,“ sagði hún.
Mel sagði að mennirnir væru ólíkir og það eina sem þeir áttu sameiginlegt var að þeir virtust allir sjá ekki sólina fyrir eiginkonum sínum, allavega miðað við hvernig þeir töluðu um þær.
Einn karlmaðurinn var 52 ára og sagði hann og eiginkonuna ekki hafa stundað kynlíf síðan sonur þeirra fæddist fyrir tólf árum. Hann væri þó enn mjög ástfanginn af eiginkonu sinni. „Hann sagði sambandið skorta líkamlega nánd,“ sagði Mel og bætti við að hún hefði ekki tekið neinu sem þeir sögðu sem heilögum sannleik, enda væru þessir menn svikulir lygarar.