Vefsíða með heimskorti sýnir tökustaði kvikmynda og sjónvarpsþátta nálægt þér

Hefurðu einhvern tíma velt því fyrir þér hvar kvikmyndir og sjónvarpsþættir sem koma frá Hollywood voru teknar upp? Ýmist nálægt heimili þínu eða þar sem þú ert í fríi? Komin er ný vefsíða með kortaforriti sem upplýsir þig um það.
Movie Scene Map er vefsíðan sem kvikmynda- og sjónvarpsþátta löndum. Þegar þetta er skrifað má finna 30,858 tökustaði, 23,520 kvikmyndir, sjónvarpsþætti, leiki og manga á vefnum í 189 löndum.
Þú getur notað síðuna með því að slá inn hvaða kvikmynd eða sjónvarpsþátt sem er og Movie Scene Map mun birta alla tökustaði. Einnig má þysja inn á ákveðinn heimshluta, sem gæti verið heimabær þinn, og þá geturðu séð hvað hefur verið tekið upp á þínum stað.
Vefsíðan, sem er búin til að forritaranum Mr Flightmussy, virkar með því að skanna í gegnum síður á Wikipedia með krafti gervigreindar.
„Ég er höfundur vefsíðunnar Movie Scene Map moviescenemap.com. Fyrst af öllu vil ég þakka ykkur öllum, hvaðan sem þið eruð í heiminum. Ég bið ykkur öll um að sýna þolinmæði. Eins og er vinn ég einn í kjallara með notaða fartölvu sem ég keypti fyrir 180 evrur. Ég ætla að vera heiðarlegur og segja að ég var ekki undir það búinn að hafa nokkur þúsund notendur á sama tíma,“ sagði forritarinn á X.
Flightmussy fjallaði síðan um nokkrar af þeim ábendingum sem hann hefur fengið og forgangsröðun næstu vikna.
„Ég hef reynt að lesa og svara öllum ábendingum og tillögum, en þær eru einfaldlega of margar svo ég biðst afsökunar á að ég hef ekki svarað þeim ennþá. Það mun taka tíma áður en ég get tekist á við þær allar. Almennt séð tel ég að það sem ætti að takast á við út frá ábendingunum sé:
„Leið fyrir notandann til að bæta við eða leggja til tökustað.“
„Að nota viðbótargagnagrunna eða hafa einhvers konar staðfestingarkerfi til að leysa vandamálið með því að hafa aðeins Wiki sem gagnagrunn.“
„Að styðja önnur kvikmyndasamfélög en bara Hollywood.“
„Leið til að bera saman raunverulegar ljósmyndir við skyndimyndir af vettvangi.“
Og að lokum sagði forritarinn að hann myndi vinna að því að bæta notendaviðmótið.