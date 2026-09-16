Ragga nagli: „Það er ekkert sem byggir sjálfstraustið jafn hratt upp“

Pistlar Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðings, betur þekkt sem Ragga nagli, sem skrifaðir eru á mannamáli njóta mikilla vinsælda á Facebook-síðu hennar. Í þeim nýjasta fjallar Ragga um manneskjugeðjun, sem er streituviðbragð.
„Manneskjugeðjun er streituviðbragð. Það er fjórða viðbragðið til viðbótar við að berjast, flýja eða frjósa. Manneskjugeðjun er viðbragð til að upplifa öryggi í samböndum. Ef öllum líkar vel við okkur erum við örugg. Þá líður okkur vel. Kvíðinn er minni. Óttinn við höfnun dvínar. Við verndum sjálfið með að þóknast og geðjast.“
Ragga rekur að þegar tilfinningar og þarfir annarra fá forgang þróast sjálfið ekki á heilbrigðan hátt. Spurningar eins og Hvað gerir okkur hamingjusöm? Hvað hef ég gaman af? Hvað fullnægir mínum þörfum?
„Við forðumst að gera og segja alls konar svo enginn verði vonsvikinn, svekktur, skúffaður, móðgaður, pirraður. Okkur finnst við bera ábyrgð á tilfinningum annarra.“
Ragga nefnir dæmi:
Ef ég segi kallinum að ég vilji meira knús verður hann sár.
Ef ég mæti ekki í ræktina verður þjálfarinn vonsvikinn.
Ef ég fer ekki í læknisfræði verða mamma og pabbi skúffuð.
Ef ég segi nei við að vinna yfirvinnu verður yfirmaðurinn móðgaður.
Ef ég fer í saumaklúbb í staðinn fyrir kósýkvöld veld ég barninu vonbrigðum.
Ef ég afþakka saumaklúbbinn verður Sigga fúl út í mig.
„Þú veist ekkert hvað þú vilt. Þú veist ekkert hvað veitir þér hamingju og gerir þig hamingjusaman og sáttan í lífinu því þú slefar að gera aðra káta. Verð að standa mig 100% á öllum sviðum svo enginn verði fyrir vonbrigðum. Sem maki, afkvæmi, foreldri, systkini, samstarfsfélagi, vinur, skjólstæðingur.“
Ragga nefnir fjölda dæma:
Mæta slavískt á slaginu í vinnuna.
Heimilið alltaf nýskúrað og púðarnir flöffaðir.
Elda mat sem veldur kúlínarískri fullnægingu matargesta.
Alltaf kjarnaður í núvitund með börnunum
Aldrei missa kúlið í rifrildum við makann.
Mæta upp á punkt og prik á æfingar.
Baka hundrað múffur fyrir fjáröflun fótboltans.
„Svo enginn verði vonsvikinn. Svo allir séu glaðir. Svo þú þóknist hverjum og einum. Svo öllum finnist þú vera manneskja af hæsta gæðaflokki.“
Ragga segir að engin hetjudáð felist í því að setja eigin þarfir og langanir aftar en þarfir annarra:
„Að henda eigin þörfum og löngunum í arininn og horfa á þau fuðra upp er ekki hetjudáð. Þú færð ekki Fálkaorðuna fyrir að vanrækja eigin þarfir eins og kaktus í stofuglugganum .Þarfir annarra settar á Saga Class en þínar eigin niðri í farangursrými. Sem manneskjugeðjarar eru mörkin okkar grautlin eins og Royal búðingur,“ segir Ragga:
„Segjum frekar JÁ en NEI... Til að vera góð og stillt og prúð og sýna náungakærleik í verki.“
Hún segir að óhófleg manneskjugeðjun eru yfirleitt svik við sjálfan þig, því þú setur þarfir annarra framan þínum eigin.
„Langanir annarra skipta meira máli en þínar. Þú tekur ábyrgð á tilfinningum og viðbrögðum annarra. Þú segir JÁ þegar þú vilt segja NEI. Þú hlærð að bröndurum sem eru úr takti við þín gildi. Þú leyfir öðrum að traðka yfir mörkin þín. Þú forðast að taka ákvarðanir. Þú biður ekki um aðstoð því þú vilt ekki vera byrði á öðrum. Þú segir ekki þína skoðun. Þú sættir þig við eitraða framkomu. Þú vilt ekki vera með vesen á veitingastað. Þú hefur pervertíska þörf fyrir
Ragga segir hins vegar að þessu megi auðvelda breyta: „Ef þú setur ogguponsu mörk að ofurútskýra og afsaka þegar þú segir NEI.“reglulega sendirðu skilaboð til sjálfsins að það er ÖRUGGT að standa með þér. Þannig plokkarðu af eina húðflygsu af manneskjugeðjun í hvert skipti. Það er ekkert sem byggir sjálfstraustið jafn hratt upp.“