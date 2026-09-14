Fyrrum Bond-stúlka segir að næsti 007 verði að vera „annar glæsilegur maður“

Leitin að næsta 007 er löngu hafin og hafa mörg nöfn verið nefnd undanfarna mánuði. Fyrrum Bond-stúlkan Alison Papworth hefur sína skoðun á næsta Bond:
„Ég veit að þeir eru að fara að tilkynna næsta Bond“ sagði leikkonan, sem einnig starfar sem leikstjóri hjá hönnunar- og ráðgjafarfyrirtæki í London, við Fox News Digital. „Og við bíðum öll með öndina í hálsinum.“
„Ef þetta er eins og bókin segir, þá vona ég að þetta sé karlmaður,“ sagði hún. „Karlmaður, bara karlmaður. Já, mér finnst það mjög skrýtið ef þetta væri kona. Finnst þér það ekki? Það væri allt annað mál. Svo ég vona að þetta sé annar karlmaður, annar glæsilegur karlmaður.“
Athugasemdir Papworths komu áður en Gary Oldman sagði í The Morning Show að meðleikari hans í Slow Horses, Jack Lowden, gæti orðið næsti James Bond.
Amazon MGM Studios fékk skapandi stjórn á James Bond-myndaflokknum árið 2025 eftir að hafa stofnað samstarfsverkefni með Michael G. Wilson og Barbaru Broccoli, sem hafa lengi framleitt Bond-myndir. Í maí tilkynnti kvikmyndaverið að leit að næsta James Bond væri hafin. Denis Villeneuve mun leikstýra næstu mynd og Steven Knight mun skrifa handritið. Daniel Craig lék síðast 007 í myndinni No Time to Die frá árinu 2021.
People greindi frá því að Paul Mescal, Jacob Elordi og Jack O'Connell væru meðal þeirra leikara sem eru orðaðir við um að taka við hlutverkinu.
Væntanlega Bond-mynd verður 26. myndin í þessari meira en 60 ára gömlu seríu.
Papworth lék í myndunum For Your Eyes Only árið 1981 og Octopussy árið 1983, en Roger Moore lék Bond í þeim báðum.
„Hann var algjör herramaður,“ sagði hún. „Já, ég veit að allir segja það. Ég á bara frábærar, frábærar minningar um hann, hann var fyndinn og sagði bestu brandarana. Mjög þurrir, mjög kjánalegir.“
„Eitt sem ég man virkilega eftir um hann, þegar við vorum á Indlandi, þá var þar áhættuleikari. Ég held að það hafi verið áhættuleikari. Hann smyglaði nautakjötsfitu í farangrinum sínum fyrir Roger því hann elskaði fituna. Það var mjög fyndið.“
Það hafði sína kosti að vera Bond-stúlka. Papworth minntist þess að hafa verið flogið í fyrsta farrými til Rio de Janeiro, þar sem vodka flæddi fyrir leikarana, og hún smakkaði kavíar í fyrsta skipti. Á milli taka fylgdist hún með Moore spila Backgammon. En lífið á setti var ekki alltaf lúxus.
„Það var um miðjan vetur sem við vorum að gera senurnar fyrir Octopussy þar sem við vorum að berjast í kastalanum,“ sagði Papworth. „Við lærðum að berjast með áhættuleikurum og atriðið átti að gerast á Indlandi. En við vorum í Pinewood Studios og hitinn við frostmark. Allar stelpurnar voru í þessum rauðu heilgöllum með skikkju. Okkur var svo kalt að við vorum í hlýrabol undir. Svo við litum líklega út fyrir að vera um fimm kílóum þyngri.“
Papworth bjóst ekki við að leika í tveimur Bond-myndum. Hún minntist þess að kynningarstjóri hefði eitt sinn sagt við hana: „Þegar þú ert búin að gera Bond-mynd er þér hent á ruslahauginn sem Bond-stelpu.“ En Broccoli, dóttir hins langtíma Bond-framleiðanda Alberts Broccoli, hafði aðra hugmynd.
„Þið getið ímyndað ykkur undrun mína þegar ég fékk símtalið frá Barböru Broccoli þar sem hún sagði: „Þú ert í næstu mynd, Alison,“ sagði hún. „Og það sat fast í mér. Bond hefur setið fast í mér. Það hefur breytt lífi mínu.“
„Bestu vinkonur mínar tvær, ég hitti aðra í For Your Eyes Only, Vanya Seager; hún var önnur Bond-stúlka. Og ég hitti hina bestu vinkonu mína, Carole Ashby, í Octopussy. Carol var þar þegar barnið mitt fæddist. Vanya og ég tölum saman á hverjum degi. Ég tala við þær báðar á hverjum degi. Þannig að án Bond ætti ég ekki þessar nánu vinkonur..“
Eftir að hafa leikið í tveimur Bond-myndum hélt Papworth áfram að leika og starfa sem fyrirsæta. Þegar hún komst yfir þrítugt var fyrirsætuferill hennar hins vegar að renna sitt skeið.
„Maðurinn minn átti margar eignir og ég hafði alltaf elskað innanhússhönnun. Ég er alveg sjálfmenntuð en ég hef brennandi áhuga á því. Og hann byrjaði bara að gefa mér eignir til að hanna og það þróaðist í fyrirtækið okkar, sem hefur verið rekið með góðum árangri öll þessi ár. Ég elska það enn. Og eftir að hann dó hélt ég áfram. Hann kenndi mér vel.“
Í dag er Papworth framkvæmdastjóri hjá Camhall Design & Consultancy, innanhússhönnunarfyrirtæki með aðsetur í Bretlandi. Það hefur komið að verkefnum í London, New York, Boston og á Bahamaeyjum. Hún aðstoðaði einnig við að koma á fót Lustre & Lustre London, sem býður upp á „lúxusþrifþjónustu“.
Papworth og náin vinkona hennar, Joan Collins, sameinuðust einnig til að safna fé fyrir Shooting Star Children's Hospices. Samkvæmt vefsíðu samtakanna styðja þau „ungbörn, börn og ungmenni með lífshættulega sjúkdóma og fjölskyldur þeirra, um suðvestur-Lundúnir, norðvestur-Lundúnir og Surrey.“
Papworth á enn góðar minningar frá þeim tíma þegar hún vakti Bond-sögurnar til lífsins.
„Ég elska skemmtanabransann,“ sagði hún. „Ég geri það virkilega. Hann er frábær. Og kannski er ég heppin að vera ekki ofurfræg, svo ég get átt einkalíf. Ég er ekki eins og kæra vinkona mín, Joan, sem er stöðvuð alls staðar. Ég er heppin.“
Papworth mætir oft á viðburði þar sem hún gefur eiginhandaráritanir, svokallaða signings eða sýningarviðburði þar sem aðdáendur hitta átrúnaðargoðin.
„Það var lítil athygli á mér á tímabili en Bond-aðdáendur eru mjög góðir í að leita mann uppi. Ég byrjaði að fá boð um sýningarviðburði. Ég man eftir að hafa mætt á fyrsta í Birmingham í þessari risastóru sýningarmiðstöð. Eiginmaðurinn minn og börnin mín komu því ég var að gera þetta í fyrsta skipti. Þar voru allir Stjörnustríð, Doctor Who, geimfarar, hnefaleikamenn og svo litla ég.“