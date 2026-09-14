Camilla opnar sig um hatrið á samfélagsmiðlum: „Líf mitt hefur tilgang þó ég kosti samfélagið peninga“

Danska samfélagsmiðlastjarnan Camilla-Kenya Bruun Julendal hefur opnað sig um hatrið sem hún fær á samfélagsmiðlum eftir að hún hóf að birta myndbönd til að sýna fólki hversu eðlilegu lífi fólk með hreyfihömlun lifir.
Camilla er 36 ára og er með vöðvarýrnunarsjúkdóm. Í viðtali við danska tímaritið Woman segir Camilla að hún eigi stundum erfitt með að lesa athugasemdirnar sem hún fær á TikTok.
Hún hefur verið virk á samfélagsmiðlum í nokkur ár og á þá ósk heitasta að útrýma fordómum gegn fötluðum. „Mig langar bara að sýna að ég er manneskja sem geri mjög venjulega hluti, ég þarf bara stundum smá hjálp,“ útskýrir hún.
@camillakenyadk Du må gerne hade mine videoer (… Du behøver bare ikke hade mennesker, fordi de har et handicap) ❤️! @Kenya (Camilla-Kenya) #camillakenya #camillakenyadk #muskelsvind #handicaphjælper #overgrænsen ♬ original lyd - Kenya (Camilla-Kenya)
Camilla veit að margt ungt fólk með fötlun fylgist með henni, hún byrjaði ferilinn sinn á Instagram en sneri sér svo yfir á TikTok, þá urðu athugasemdirnar öllu verri. Nú vill hún varpa ljósi á skoðanir þeirra sem er illa við hana.
„Fólk þarf að vita að það eru sumir sem finnst að fatlað fólk eigi ekki að vera til,“ segir hún og nefnir nokkur dæmi um athugasemdir. Má þar iðulega finna stuttar sneiðar á borð við „drepstu“ og allt yfir í „vona að ríkisstarfsmennirnir setji sinnepsgas í kútinn þinn kripplingurinn þinn“. Það líði varla dagur án þess að hún fái slíkar athugasemdir og reynir hún að eyða þeim jafn óðum til að fylgjendur sínir sjái þær ekki.
„Þetta fólk er ekkert að spá i að börn og ungmenni með fötlun eru að lesa athugasemdirnar,“ segir hún. Ein athugasemd situr enn í henni, það er að samfélagið eigi að koma í veg fyrir að fatlað fólk fæðist til að minnka kostnaðinn í heilbrigðiskerfinu.
„Ég hef ekkert á móti þungunarrofi en ég er mjög á móti því að það sé það eina rétta ef um er að ræða þungun þar sem fóstrið er með fötlun,“ segir Camilla. „Mig langar ekkert að þurfa að meta mitt líf út frá því hvað það kostar skattgreiðendur. Það er alltaf verið að segja mér að líf mitt sé minna virði út af því að ég fæ þjónustu. Ég veit alveg að ég kosta skattgreiðendur peninga en það kostar líka að reka skóla, fara til læknis og vera með vegakerfi, og við græðum öll á því, líka þeir sem skrifa athugasemdirnar.“
Stöðugt sé litið fram hjá því að hún vinnur sjálfboðastörf fyrir ýmsar stofnanir, þó ekki í fullri vinnu. Hún hefur tilkynnt nokkrar athugasemdir til lögreglu, þá sérstaklega þegar um er að ræða beinar hótanir. „Líf mitt hefur tilgang þó ég kosti samfélagið peninga,“ segir Camilla. „Ég er líka þakklát að fá lífeyri, annars væri lífið frekar slæmt, og fyrir öndunarvélina mína, því annars væri ég ekki lifandi.“