Flökkusaga um par með Downs heilkenni og hollenska dverga í sumarbústað kemur úr bók

Saga um meint par með Downs-heilkenni sem hafi klófest erlenda ferðamenn með dvergheilkenni er flökkusaga sem á rætur að rekja til bókar sem kom út fyrir þremur árum. Sagan hefur farið sem eldur í sinu um kaffistofur landsins og hafa ábendingar meðal annars borist til DV.
Vísir greinir frá því nú í morgun að sagan eigi uppruna sinn til bókarinnar Haugalygi eftir Sigtrygg Baldursson sem kom út árið 2023.
Sagan á sér nokkrar útgáfur en gengur út á að par með Downs heilkenni hafi fengið að dvelja í einhvern tíma í sumarbústað, yfirleitt í Grímsnesi. Lögreglan hafi svo fengið símtal um að parið hafi gómað tröll líkt og úr teiknimyndinni Frozen, og að tröllin, eða álfarnir, hafi talað tröllamál. Þegar lögreglu bar að garði hafi þeir frelsað, úr herbergi eða skáp, tröllin sem hafi reynst vera dvergvaxnir ferðamenn frá Hollandi sem hafi einungis verið að tala hollensku sín á milli.
Vísir rekur söguna upphaflega til færslu á danskri spjallsíðu árið 2009, þá er dvergvaxna fólkið frá Frakklandi. Sigtryggur segir við miðilinn að hann hafi sprungið úr hlátri þegar einhver ætlaði að segja honum þessa sögu nýverið:
„Það var einhver sem ætlaði að segja mér hana um daginn og ég bara sprakk úr hlátri og sagði; Fyndið að þú skulir segja þetta en þessi saga er í annarri útgáfu í bók sem ég gaf út árið 2023. En eins og maður segir, sannleikurinn má aldrei koma í veg fyrir góðar sögur.“